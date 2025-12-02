شبکه بانکی از ابتدای سال جاری تا ۱۰ آذر ماه ۱۴۹ هزارمیلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به ۴۴۴ هزار نفر و ۳۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به ۳۶۰ هزار نفر از متقاضیان پرداخت کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و نیز قوانین بودجه سنواتی کل کشور از سال ۱۴۰۰ (مصادف با تصویب و ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به دستگاه‌های اجرایی ذی ربط) تا ۱۰/۰۹/۱۴۰۴ بالغ بر ۷۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به تعداد ۳.۶۹۵.۰۰۰ نفر از متقاضیان، توسط شبکه بانکی پرداخت شده است؛ همچنین در این بازه زمانی، شبکه بانکی بالغ بر ۱۶۲.۵ هزارمیلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به تعداد ۲.۵۲۵.۰۰۰ نفر از متقاضیان پرداخت نموده است.

همچنین بر اساس آمار اخذ شده از سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، از مجموع متقاضیان تسهیلات مزبور که جهت اخذ این تسهیلات در سامانه ثبت نام نموده‌اند، بالغ بر ۸۷ درصد موفق به اخذ تسهیلات ازدواج شده‌اند و صرفاً ۱۳ درصد از این افراد در انتظار اخذ این تسهیلات هستند. در خصوص تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری نیز، از مجموع متقاضیان ثبت نام نموده، بالغ بر ۸۳ درصد موفق به اخذ تسهیلات شده‌اند و صرفاً ۱۷ درصد از متقاضیان در صف اخذ تسهیلات فرزندآوری می‌باشند. شایان ذکر است، پرداخت تسهیلات مزبور توسط شبکه بانکی تا پایان سال جاری متناسب با جذب سپرده‌های قرض الحسنه استمرار خواهد داشت.

به‌منظور تسریع و تسهیل در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، در سال ۱۴۰۳ و نیز در سال جاری بانک مرکزی بر پرداخت این تسهیلات به‌صورت غیر حضوری به شبکه بانکی تأکید نموده است. در حال حاضر نیز تعداد کثیری از بانک‌های عامل، نسبت به پرداخت بخشی از این تسهیلات به صورت الکترونیکی و غیر حضوری اقدام می‌نمایند و حسب پیگیری‌های بعمل آمده، زیرساخت‌های لازم جهت پرداخت غیرحضوری این تسهیلات در سایر بانک‌های عامل نیز تا پایان سال جاری فراهم خواهد شد. 

همچنین با توجه به شرایط خاص کشور ناشی از تعطیلات پیش‌بینی نشده به دلیل مدیریت مصرف انرژی، آلودگی هوا و ... و همچنین همزمانی ایام پایانی سال جاری با ماه مبارک رمضان، به بانک‌های عامل تاکید شده است تا نسبت به برنامهریزی پرداخت سهمیه ماه‌های پایانی سال جاری (بهمن و اسفند) در ماه‌های (دی و آذر) اقدام نموده و به ویژه در خصوص متقاضیان تسهیلات فرزندآوری نسبت به تعیین شعبه متقاضیان تا ۳ برابر سهمیه ماهانه خود تسریع نمایند.

رشد ۶۳ درصدی پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن

حسب آمار و اطلاعات دریافتی از سامانه طرح‌های جامع مسکن وزارت راه و شهرسازی (TEM) از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن (تیرماه سال ۱۴۰۱) تا تاریخ ۱۰/۰۹/۱۴۰۴، از ۱.۱۳۶.۷۲۳ متقاضی معرفی شده برای دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن در سامانه مزبور به بانک‌های عامل مراجعه نموده‌اند. از این تعداد ۹۹۶.۸۸۷ فقره تسهیلات به مبلغ ۱، ۲۳۶ هزار میلیارد ریال توسط بانک‌های عامل به متقاضیان پرداخت شده است.

همچنین از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا تاریخ ۱۰/۰۹/۱۴۰۴ بانک‌های عامل ۵۳۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات کمک ودیعه مسکن به ۲۸۱.۴۰۰ فقره متقاضی پرداخت نموده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد بیش از ۶۳ درصدی در مبلغ تسهیلات پرداختی و رشد بیش از ۱۷ درصدی در تعداد تسهیلات پرداختی مزبور داشته است.

