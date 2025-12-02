رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران از کشف بیش از ۲۴ هزار نخ سیگار و ۱۹۰ پاکت تنباکوی قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون ریال در شهرستان آمل خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ سامع خورشاد رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران گفت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز همواره در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران قرار داشته و پلیس بر اساس قانون با این معضل اقتصادی برخورد می‌کند.

او افزود: کارآگاهان این پلیس در راستای طرح مبارزه با عرضه کالا‌های دخانی با انجام کار‌های اطلاعاتی پس از شناسایی ۳ واحد صنفی فروشگاه محصولات دخانی در شهرستان آمل، که بصورت مخفیانه اقدام به فروش محصولات دخانی قاچاق می‌کردند تحت پیگیری قرار دادند.

سرهنگ خورشاد گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان آمل در بازدید از آن ۳ واحد صنفی، تعداد ۲۴ هزار و ۶۰۰ نخ سیگار و ۱۹۰ پاکت تنباکوی خارجی قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون ریال را کشف کردند.

او با اشاره به اینکه سیگار‌های کشف شده تحویل انبار اموال تملیکی استان شد، افزود: پرونده در این خصوص تشکیل و ۳ متهم به تعزیرات حکومتی شهرستان آمل معرفی شدند.