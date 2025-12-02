وزیر ارتباطات گفت: افزایش بهای اینترنت اپراتورها کارشناسی شده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مرضیه سادات حسینی راد - سید ستارهاشمی درحاشیه شورای اداری استان کرمان درباره علت گرانی اینترنت به خبرنگار ما گفت: درخواست افزایش تعرفه‌ را از مدت ها پیش اپراتورها بدلیل عدم تناسب خدمات درآمدشان با هزینه ها داده بودند.



او افزود: از چند ماه قبل این اپراتورها با توجه به افزایش هزینه برق و حقوق پرسنل شان خواهان افزایش تعرفه بوده وحتی رقم هایی داده بودند که از نظر ما قابل پذیرش نبود.

وزیر ارتباطات افزود: همکاران ما در سازمان تنظیم مقررات رادیویی جلسات متعددی با اپراتورها داشتند، کارهای کارشناسی ویژه ای داشتند و جمع بندی شد و درنهایت افزایش قیمت لحاظ شد.