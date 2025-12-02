پاپ در پایان سفر خود به لبنان، در محل انفجار بندر بیروت، دعا و مراسم عشای ربانی برگزار و با خانواده قربانیان دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پاپ لئون چهاردهم، رهبر کاتولیک‌های جهان سومین روز سفر خود به لبنان را در میان استقبال گسترده مردمی و رسمی ادامه می‌دهد.

او صبح امروز وارد دِیر راهبات الصلیب واقع در جل الدیب در شمال بیروت شد و با کادر بیمارستان و بیماران دیدار کرد و سپس دعا خواند.

پاپ در سخنانش گفت این بیمارستان توسط پدر یعقوب «از سر محبت به بیماران و ناتوانان» تاسیس شده است و از مسئولان آن خواست رسالتشان را ادامه دهند، زیرا «این کاری بزرگ در چشم خداست».

پس از آن، پاپ دِیر راهبات الصلیب را ترک کرد و به بندر بیروت رفت و برای آرامش روح قربانیان انفجار چهارم اوت ۲۰۲۰ دعا کرد. در آنجا خانواده‌های قربانیان، نخست‌وزیر، روسای مجلس و دولت لبنان و جمع زیادی از مردم به استقبال او آمده بودند.

پاپ هنگام ورودش، با خانواده‌های قربانیان دیدار کرد، با آنان گفت‌و‌گو نمود و هدایایی تقدیم کرد. او در موعظه خود در مراسم عشای ربانی، گفت: «زیبایی لبنان از همین‌جا، از ساحل بیروت، همچون پیامی از صلح به جهان آشکار می‌شود.»، اما افزود که این زیبایی «به‌خاطر مشکلات فراوان، از اقتصاد گرفته تا خشونت و درگیری‌ها و ناامیدی، مخدوش شده است.»

او خطاب به مردم لبنان تاکید کرد که «نباید دچار یأس شویم یا در برابر شر تسلیم شویم، بلکه باید با اتحاد، شکوه این سرزمین را بازگردانیم.» و ادامه داد: «ای لبنان، برخیز و بایست؛ خانه عدالت و برادری باش.»

پاپ شامگاه یکشنبه وارد بیروت شد و جوزف عون، نخست‌وزیر و دیگر مسئولان ارشد لبنانی از او استقبال کردند. نخستین برنامه سفر او در کاخ بعبدا بود؛ جایی که با نبیه بری رئیس مجلس و  نواف سلام، رئیس‌جمهور دیدار داشت.

روز بعد نیز پاپ عشای ربانی در حریصا برگزار کرد و عصر همان روز ریاست نشست گفت‌وگوی بین‌دینی را برعهده گرفت که رهبران دینی لبنان در آن حاضر بودند.

قرار است پاپ لئون چهاردهم و هیئت همراهش حوالی ساعت یک ظهر امروز به وقت محلی لبنان را ترک کرده و به واتیکان بازگردند. این سفر نخستین سفر خارجی او پس از نشستن بر کرسی پاپی بوده و شامل ترکیه و لبنان شده است.

منبع: المیادین

برچسب ها: پاپ ، رهبر کاتولیک های جهان
تبادل نظر
