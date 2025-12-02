باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - جعفری سرپرست اداره‌کل غله مازندران در دیدار با مهدی مرادی فرماندار فریدونکنار با بیان اینکه تأمین کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم در صدر برنامه‌های این اداره‌کل قرار دارد، گفت:تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد باید توجه ویژه‌ای به تقویت ذخایر راهبردی استان داشته باشیم.

او با بیان اینکه مازندران استانی گردشگرپذیر است و مدیریت دقیق سیلو‌ها و انبار‌های کالا‌های استراتژیک برای پایداری خدمات ضروری است، به وضعیت تأمین گندم برای مصرف استان اشاره کرد و افزود:تأمین گندم برای مصرف استان بدون هیچ محدودیتی در حال انجام است و طی روز‌های آینده با ورود گندم‌های خارجی از طریق بندر و همچنین گندم‌های تأمین‌شده از سایر استان‌ها، موجودی گندم استان فراتر از ذخایر اعلام شده است و هیچ نگرانی از موجودی ذخایر استراتژیک استان نداریم.

سرپرست اداره‌کل غله مازندران به اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین کالا‌های اساسی اشاره کرد و گفت:در راستای تنظیم بازار، یک‌هزار تن برنج برای مصرف استان تامین و ذخیره سازی شده است. همچنین برای تأمین پایدار شکر، ۵۰۰تن شکر بسته‌بندی در انبار‌ها ذخیره شده و هزار تن دیگر نیز در مسیر ورود به استان قرار دارد. علاوه بر این، هشت‌هزار تن روغن نیز وارد مازندران شده و در بسته‌های ۸۱۰ گرمی به‌منظور تنظیم بازار استان و نیز تأمین نیاز چند استان دیگر توزیع خواهد شد.

جعفری با اشاره به کیفیت مطلوب گندم‌های ورودی، افزود:با پهلوگیری دو کشتی جدید و ورود گندم به چرخه مصرف، کیفیت آرد تولیدی در استان بیش از پیش ارتقا خواهد یافت.