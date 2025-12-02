معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، از نتیجه یک پرونده فوت مشکوک در مرکز تهران خبر داد و گفت: ابتدا ایست قلبی گزارش شده بود، اما تحقیقات مشخص کرد که قتل بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری در تشریح این خبر گفت: ظهر بیست و ششمین روز از فروردین سال گذشته، گزارشی مبنی بر فوت مشکوک زنی ۴۶ ساله به نام "آ" در دفتر یک شرکت خصوصی واقع در خیابان مفتح به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام شد و در بررسی اولیه، آثار ضرب‌وجرح مشاهده نشد و ماموران اورژانس علت اولیه را ایست قلبی عنوان کردند.

وی افزود: همسر متوفیه، مردی ۴۱ ساله به نام "ن"، ادعا کرد همسرش به دلیل مشکلات روحی اقدام به خودکشی کرده است، اما با توجه به اعتراض خانواده و وجود ابهامات، پرونده در ۱۰ مهر ۱۴۰۲ برای رسیدگی تخصصی به اداره دهم پلیس آگاهی ارجاع شد.

به گفته معاون مبارزه با جرایم جنایی، گزارش پزشکی قانونی نشان داد علت واقعی مرگ، مصرف یک ماده خوراکی خطرناک بوده است که این موضوع فرضیه خودکشی را به طور کامل رد کرد.

سرهنگ نثاری ادامه داد: در تحقیقات تکمیلی، زنی به نام "ن" که در روز حادثه در شرکت حضور داشت، اعلام کرد "آ" کاملاً سرحال بوده و هیچ نشانه‌ای از افسردگی نداشته است و همچنین وجود پودر مشکوک در لباس‌های همسر وی باعث شد در ۲۳ اسفند ۱۴۰۳، وی با دستور مقام قضایی دستگیر شود.

وی بیان کرد: در بررسی‌های انجام شده ارتباطات مخفی شوهر متوفی با یک زن دیگر مورد تشخیص پلیس قرار گرفت که سابقه این ارتباط حدود ۲ سال گذشته بوده و همچنان نیز ادامه داشته است و این زن که "ر" نام داشت در تحقیقات انجام گرفته از سوی پلیس به این ارتباط مخفیانه نیز اعتراف کرد.

سرهنگ نثاری گفت: سرانجام در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۴، متهم صراحتا به جرم خود مبنی بر قتل همسرش به خاطر اختلافات خانوادگی و جدایی از وی، اعتراف کرد و عنوان داشت که چند روز پیش از مرگ، ماده‌ای سمی را داخل کپسول‌های مصرفی همسرش ریخته و روز حادثه آن را در اختیار وی قرار داده است، سپس با صحنه‌سازی سعی داشته موضوع را خودکشی جلوه دهد.

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت در پایان گفت: به این ترتیب متهم پس از تکمیل پرونده، با قرار بازداشت موقت برای سیر مراحل قضایی به دادسرا معرفی شد.