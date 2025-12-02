معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، از نتیجه یک پرونده فوت مشکوک در مرکز تهران خبر داد و گفت: ابتدا ایست قلبی گزارش شده بود، اما تحقیقات مشخص کرد که قتل بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری در تشریح این خبر گفت: ظهر بیست و ششمین روز از فروردین سال گذشته، گزارشی مبنی بر فوت مشکوک زنی ۴۶ ساله به نام "آ" در دفتر یک شرکت خصوصی واقع در خیابان مفتح به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام شد و در بررسی اولیه، آثار ضرب‌وجرح مشاهده نشد و ماموران اورژانس علت اولیه را ایست قلبی عنوان کردند.

وی افزود: همسر متوفیه، مردی ۴۱ ساله به نام "ن"،  ادعا کرد همسرش به دلیل مشکلات روحی اقدام به خودکشی کرده است، اما با توجه به اعتراض خانواده و وجود ابهامات، پرونده در ۱۰ مهر ۱۴۰۲ برای رسیدگی تخصصی به اداره دهم پلیس آگاهی ارجاع شد.

به گفته معاون مبارزه با جرایم جنایی، گزارش پزشکی قانونی نشان داد علت واقعی مرگ، مصرف یک ماده خوراکی خطرناک بوده است که این موضوع فرضیه خودکشی را به طور کامل رد کرد.

سرهنگ نثاری ادامه داد: در تحقیقات تکمیلی، زنی به نام "ن" که در روز حادثه در شرکت حضور داشت، اعلام کرد "آ" کاملاً سرحال بوده و هیچ نشانه‌ای از افسردگی نداشته است و همچنین وجود پودر مشکوک در لباس‌های همسر وی باعث شد در ۲۳ اسفند ۱۴۰۳، وی با دستور مقام قضایی دستگیر شود.

وی بیان کرد: در بررسی‌های انجام شده ارتباطات مخفی شوهر متوفی با یک زن دیگر مورد تشخیص پلیس قرار گرفت که سابقه این ارتباط حدود ۲ سال گذشته بوده و همچنان نیز ادامه داشته است و این زن که "ر" نام داشت در تحقیقات انجام گرفته از سوی پلیس به این ارتباط مخفیانه نیز اعتراف کرد.

سرهنگ نثاری گفت: سرانجام در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۴، متهم صراحتا به جرم خود مبنی بر قتل همسرش به خاطر اختلافات خانوادگی و جدایی از وی، اعتراف کرد و عنوان داشت که چند روز پیش از مرگ، ماده‌ای سمی را داخل کپسول‌های مصرفی همسرش ریخته و روز حادثه آن را در اختیار وی قرار داده است، سپس با صحنه‌سازی سعی داشته موضوع را خودکشی جلوه دهد.

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت در پایان گفت: به این ترتیب متهم پس از تکمیل پرونده، با قرار بازداشت موقت برای سیر مراحل قضایی به دادسرا معرفی شد.

برچسب ها: قتل ، جرایم جنایی
خبرهای مرتبط
یورش خونین در قهوه‌خانه شادآباد؛ چهار قاتل قبل از فرار زمین‌گیر شدند
دو بخشش پای چوبه دار به حرمت بانوی دو عالم
اثرات مخرب «گُل» در ایران از تمام مخدر‌های دیگر بالاتر است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۰۱:۲۹ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
امان از بی ریشه بودن.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۶ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
امان از بی مسئولیتی
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۹ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
امان از طمع و حسد
۰
۶
پاسخ دادن
محله‌محوری راهبرد جدید دولت چهاردهم در حوزه رفاه است
آخرین اخبار
محله‌محوری راهبرد جدید دولت چهاردهم در حوزه رفاه است
اوحدی: دشمن ۲۰ سال برای ایجاد بحران در ایران برنامه‌ریزی کرد
ادغام اجتماعی رویکرد جدید مواجهه با معلولیت است/ ایجاد ۹۰ هزار شغل برای معلولان
عملیات گسترده هلال‌احمر برای مهار آتش‌سوزی جنگل توسکستان
ساماندهی و انضباط شهری در ۴۵ محور پایتخت
مترو و اتوبوس رایگان برای زنان در روز زن/ برگزاری کنسرت در ۵ نقطه پایتخت
هوای پایتخت دوباره ناسالم و وضعیت قرمز شد
اعضای باند کلاهبرداری ۳۰ میلیارد تومانی فروش حواله خودرو دستگیر شدند
روغن‌های خوراکی آغشته به ۱۱ کیلو شیشه کشف شد
بهره‌برداری از خط ویژه حمل و نقل همگانی (H.O.V) در بزرگراه شهید چمران
اعلام محدودیت‌های ترافیکی آخر هفته محور‌های شمالی
۱۸ شهروند ایرانی زندانی از کویت و گرجستان به کشور منتقل می‌شوند
مراکز آموزشی و ادارات استان تهران چهارشنبه ۱۲ آذر دایر خواهند بود
اراضی مجموعه ساصد به بوستان فناوری تبدیل می‌شود
اختلاف قیمت ۳۲ درصدی حبوبات در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار به نسبت سطح شهر
رسیدگی به هیئت‎های عفو و اظهارات رجوی پیش از عملیات «فروغ جاویدان»
اعتبار ۲ هزار میلیاردی برای نوسازی مدارس
ادعای بی‌اساس رسانه‌های معاند درباره پرونده اختلاف دانشجویان ایرانی و لبنانی دانشگاه خواجه نصیر
مرگ مرموز مدیر جوان، اعتراف همسر به قتل
اجرای طرح «پناه گرم» در ۲۲ منطقه تهران برای بی‌خانمان‌ها
کاهش ۱۴ درصدی تصادفات جاده‌ای در استان تهران
یورش خونین در قهوه‌خانه شادآباد؛ چهار قاتل قبل از فرار زمین‌گیر شدند
اعمال قانون بیش از ۲۹۰ هزار خودرو در ۱۰ روز نخست آذرماه
آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت زاده/ کیفرخواست متهمان پرونده شهادت قاضی احسان باقری صادر شد
دعوت وزارت کار از صاحبان کسب و کار برای پیوستن به پویش ترویج ورزش بانوان​ کارگر
پرونده پرابهام «ون‌های شهرزاد»؛ از شکست طرح تا افزایش ناگهانی قیمت
خودرو‌های شخصی هم باید برقی شوند / نگارش قانون کافی نیست
افزایش ۲۰ درصدی فوتی‌ها با آغاز آلودگی هوای تهران
تولید ۶۰ قسمت از مجموعه «آقای پلیس»؛ سفیر آموزشی پلیس در فضای مجازی
اعمال قانون دارندگان پلاک زوج/ لغزندگی در معابر شمالی تهران