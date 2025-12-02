باشگاه خبرنگاران جوان- سردار معدنی فرمانده رزمایش ضد تروریستی سهند ۲۰۲۵ در نشست خبری این رزمایش در منطقه آذربایجان شرقی با بیان اینکه کشور‌های بلاروس، ایران هند، چین، پاکستان، قزاقستان قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان در رزمایش ضد تروریستی سهند ۲۰۲۵ شرکت می‌کنند و کشور‌های عربستان، آذربایجان و عراق به عنوان مهمان در این رزمایش حضور دارند گفت:در این رزمایش ۲۰ مقام امنیتی، ۶۰ فرمانده ستادی و ۴۰ فرمانده یگان‌های عملیاتی حضور دارند.



سردار معدنی با اعلام اینکه مدت این رزمایش پنج روز است افزود: از امروز مرحله اصلی رزمایش به مدت سه روز آغاز می‌شود.



وی با اشاره به اینکه فردا و پس فردا روز‌های اصلی رزمایش است و مرحله گرم رزمایش با ترکیب همه تخصص‌های نیرو‌های ویژه صورت می‌گیرد گفت:در تمام مراحل پنج‌گانه رزمایش از مهمات واقعی استفاده خواهد شد.



معاون عملیات نیروی زمینی سپاه با اظهار اینکه این رزمایش پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه صورت می‌گیرد و به همین دلیل از اهمیت بالایی برخوردار است تصریح کرد: رزمایش سهند ۲۰۲۵ اولین رزمایش عملیات صحرایی است که در قلمرو ایران انجام می‌شود و نیروی زمینی سپاه مفتخر است با توجه به تجارب میدانی مسئولیت این رزمایش را بر عهده بگیرد.



سردار معدنی با بیان اینکه سپاه پاسداران به عنوان معمار ضد تروریسم در جهان شناخته شده است و همواره آماده همکاری با سایر کشور‌ها در حوزه ضد تروریسم است گفت: امروز تروریسم یک تهدید جهانی است که حد و مرزی نمی‌شناسد.



وی ارتقای دانش فرماندهان کشور‌های مختلف در حوزه ضدتروریسم و هم افزایی برای مقابله با تروریسم، تعامل و همکاری کشور‌های عضو در مقابله با تروریسم را از اهداف این رزمایش عنوان کرد.



ژنرال سرگئی کیسانین نماینده کمیته اجرایی ضد تروریسم سازمان همکاری‌های شانگهای هم در نشست خبری رزمایش مشترک ضد تروریستی سهند ۲۰۲۵ با بیان اینکه بیشتر کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای نیرو‌های خود را برای شرکت در یگان‌های ویژه اعزام کردند و همچنین برخی کشور‌ها برای حضور در ستاد مشترک عملیات رزمایش نفرات خود را فرستادند گفت:می توانم ضمانت بدهم که رزمایش به صورت موفقیت آمیز برگزار خواهد شد.



وی از آمادگی کامل و شرایط خوب منطقه و پادگان رضایت خود را اعلام کرد و گفت:ساخت یک آسایشگاه کامل و مناسب برای یگان‌ها و تیم‌های عملیاتی و جاده سازی مناسب و انجام تغییرات اساسی در زیرساخت‌ها پادگان از جمله اقدامات انجام شده است.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما