طرح ملی نوسازی مدارس سنگی با اعتباری معادل ۲ هزار میلیارد تومان و مشارکت ۵۰ درصدی بنیاد مستضعفان و وزارت آموزش‌وپرورش در دست اجراست.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش مرکز روابط عمومی و رسانه بنیاد علوی، مهدی هاتف مدیر عامل شرکت اسکان ایران “مجری طرح‌های عمرانی بنیاد علوی” با تشریح ابعاد مالی طرح ملی نوسازی مدارس سنگی اعلام کرد: در این پروژه برخلاف بسیاری از طرح‌های گذشته، بنیاد تنها نقش حمایتی ندارد؛ بلکه به دلیل حساسیت بالا و در جهت کنترل هزینه‌های سربار، عاملیت اجرا به بنیاد مستضعفان و بنیاد علوی واگذار شده است.

وی با اشاره به دشواری اجرای این پروژه در برخی مناطق گفت: در مناطقی مانند الیگودرز، ده‌ها کیلومتر مسیر ناهموار تا محل مدرسه طی می‌شود و همین امر ورود خیرین را دشوار کرده است. ما مسئولیت این نقاط دشوار را پذیرفتیم تا کودکان این مناطق از حداقل‌های ایمنی آموزشی محروم نمانند.

هاتف تأکید کرد بخش عمده مدارس اولویت‌دار تا پایان امسال آماده خواهد شد و مدارس بسیار دورافتاده بسته به شرایط اقلیمی، در مراحل بعدی تحویل داده می‌شوند.

برچسب ها: نوسازی مدارس ، بنیادعلوی
خبرهای مرتبط
طرح «مردم» بنیاد علوی؛ الگوی نوین مشارکت مردمی و خیرین برای رفع محرومیت
امضای تفاهم‌نامه ۲۱۰ میلیارد تومانی بنیاد علوی و منطقه آزاد قشم برای محرومیت‌زدایی
معاون بنیاد علوی خبرداد: 
برگزاری اختتامیه سی امین کنگره قرآنی دانش آموزان دختر و پسر سمپاد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
محله‌محوری راهبرد جدید دولت چهاردهم در حوزه رفاه است
آخرین اخبار
محله‌محوری راهبرد جدید دولت چهاردهم در حوزه رفاه است
اوحدی: دشمن ۲۰ سال برای ایجاد بحران در ایران برنامه‌ریزی کرد
ادغام اجتماعی رویکرد جدید مواجهه با معلولیت است/ ایجاد ۹۰ هزار شغل برای معلولان
عملیات گسترده هلال‌احمر برای مهار آتش‌سوزی جنگل توسکستان
ساماندهی و انضباط شهری در ۴۵ محور پایتخت
مترو و اتوبوس رایگان برای زنان در روز زن/ برگزاری کنسرت در ۵ نقطه پایتخت
هوای پایتخت دوباره ناسالم و وضعیت قرمز شد
اعضای باند کلاهبرداری ۳۰ میلیارد تومانی فروش حواله خودرو دستگیر شدند
روغن‌های خوراکی آغشته به ۱۱ کیلو شیشه کشف شد
بهره‌برداری از خط ویژه حمل و نقل همگانی (H.O.V) در بزرگراه شهید چمران
اعلام محدودیت‌های ترافیکی آخر هفته محور‌های شمالی
۱۸ شهروند ایرانی زندانی از کویت و گرجستان به کشور منتقل می‌شوند
مراکز آموزشی و ادارات استان تهران چهارشنبه ۱۲ آذر دایر خواهند بود
اراضی مجموعه ساصد به بوستان فناوری تبدیل می‌شود
اختلاف قیمت ۳۲ درصدی حبوبات در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار به نسبت سطح شهر
رسیدگی به هیئت‎های عفو و اظهارات رجوی پیش از عملیات «فروغ جاویدان»
اعتبار ۲ هزار میلیاردی برای نوسازی مدارس
ادعای بی‌اساس رسانه‌های معاند درباره پرونده اختلاف دانشجویان ایرانی و لبنانی دانشگاه خواجه نصیر
مرگ مرموز مدیر جوان، اعتراف همسر به قتل
اجرای طرح «پناه گرم» در ۲۲ منطقه تهران برای بی‌خانمان‌ها
کاهش ۱۴ درصدی تصادفات جاده‌ای در استان تهران
یورش خونین در قهوه‌خانه شادآباد؛ چهار قاتل قبل از فرار زمین‌گیر شدند
اعمال قانون بیش از ۲۹۰ هزار خودرو در ۱۰ روز نخست آذرماه
آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت زاده/ کیفرخواست متهمان پرونده شهادت قاضی احسان باقری صادر شد
دعوت وزارت کار از صاحبان کسب و کار برای پیوستن به پویش ترویج ورزش بانوان​ کارگر
پرونده پرابهام «ون‌های شهرزاد»؛ از شکست طرح تا افزایش ناگهانی قیمت
خودرو‌های شخصی هم باید برقی شوند / نگارش قانون کافی نیست
افزایش ۲۰ درصدی فوتی‌ها با آغاز آلودگی هوای تهران
تولید ۶۰ قسمت از مجموعه «آقای پلیس»؛ سفیر آموزشی پلیس در فضای مجازی
اعمال قانون دارندگان پلاک زوج/ لغزندگی در معابر شمالی تهران