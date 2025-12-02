افراد مسلح در منطقه بنو در شمال غرب پاکستان به یک خودروی حامل یک مدیر دولتی کمین کرده و او، دو محافظش و یک عابر را به قتل رساندند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مأموران روز سه‌شنبه گفتند که افراد مسلح مشکوک، برای یک وسیله نقلیه حامل یک مدیر دولتی در شمال غرب پاکستان کمین کرده و او، دو محافظش و یک عابر را به قتل رساندند.

«علام خان»، یک مأمور پلیس محلی، گفت که این حمله در منطقه بنو در استان خیبرپختونخوا رخ داده است. وی مدیر کشته شده را «شاه ولی» معرفی کرد که در میران‌شاه نزدیک مرز افغانستان خدمت می‌کرد.

این کمین یک روز پس از یک حمله انتحاری در نزدیکی وسیله نقلیه پلیس در منطقه لکی مروات در شمال غرب پاکستان رخ داد که در آن یک افسر ارشد پلیس کشته شد.

هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفت، اما گمانه زنی ها احتمالاً به سمت طالبان پاکستان، معروف به تحریک طالبان پاکستان، می‌رود. این گروه که جدا از دولت طالبان افغانستان، اما همسو با آن است، توسط مقامات پاکستانی به حملات پیشین متهم شده است.

پاکستان شاهد افزایش مداوم خشونت‌های افراطی بوده است که روابط اسلام‌آباد با کابل را تحت فشار قرار داده است. اسلام‌آباد، تحریک طالبان پاکستان را متهم می‌کند که از زمان تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱، آزادانه در داخل افغانستان فعالیت می‌کند؛ اتهامی که کابل آن را رد می‌کند.

ماه گذشته تنش‌ها پس از آن تشدید شد که دولت طالبان پاکستان را متهم به انجام یک حمله پهپادی در ۹ اکتبر در کابل کرد. درگیری‌های مرزی متعاقب آن، ده‌ها سرباز، غیرنظامی و مبارز را کشت تا اینکه قطر در ۱۹ اکتبر میانجی یک آتش‌بس شد. این آتش‌بس هنوز برقرار است، اگرچه مذاکرات اخیر بین دو طرف در استانبول بدون نتیجه پایان یافت.

منبع: رویترز