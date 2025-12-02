باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، خواستار ننداختن بار مسئولیت حمله یک مهاجر افغان به دو عضو گارد ملی در واشنگتن، بر دوش کل افغانستان شد.

دوجاریک در پاسخ به سوالی در مورد اعلام دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر توقف مهاجرت از همه کشور‌های در حال توسعه پس از تیراندازی واشنگتن، اظهار داشت که رهبران حق و مسئولیت دارند که تعیین کنند چه کسی اجازه ورود به کشورهایشان را دارد.

دوجاریک حمله در واشنگتن دی سی را به شدت محکوم کرد و همزمان بر مخالفت خود با اظهارات ترامپ مبنی بر هدف قرار دادن کل یک جامعه به دلیل جرمی که توسط یکی از اعضای آن انجام شده است، تاکید کرد. سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرد که بسیار مهم است که کل یک جامعه قربانی اقدامات یک فرد واحد نشود.

چهارشنبه گذشته، دو عضو گارد ملی در نزدیکی کاخ سفید مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. مظنون، رحمان الله لکنوال، یک مهاجر ۲۹ ساله افغان، دستگیر شد. بعدا ترامپ از مرگ یک سرباز گارد ملی بر اثر جراحات وارده در جریان حمله خبر داد.

روز پنجشنبه، پس از اعلام ترامپ مبنی بر اینکه فرد مظنون به تیراندازی در سال ۲۰۲۱ از افغانستان وارد کشور شده است، اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا، رسیدگی به تمام درخواست‌های مهاجرت از اتباع افغانستان را به حالت تعلیق درآورد.

منبع: آناتولی