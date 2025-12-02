براساس گزارش بانک مرکزی در هفته منتهی به ۷ آذرماه شهروندان تهرانی هنگام خرید از میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار شهرداری تهران اختلاف قیمت ۴۶ درصدی در بخش میوه، اختلاف قیمت ۲۴ درصدی در بخش سبزیجات، اختلاف قیمت ۳۲ درصدی در بخش حبوبات و اختلاف قیمت ۲۴ درصدی در خرید گوشت گوسفندی نسبت میانگین قیمت در سطح شهر را تجربه کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران؛ بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی شهروندان تهرانی در هفته منتهی به ۷ آذر ماه در هنگام خرید میوه اختلاف قیمت ۴۶ درصدی، سبزیجات اختلاف قیمت ۲۴ درصدی، در خرید حبوبات اختلاف ۳۲ درصدی و در هنگام خرید گوشت گوسفندی اختلاف ۲۴ درصدی را به نسبت میانگین قیمت در سطح شهر تجربه کردند.

بر اساس این گزارش در بخش میوه به عنوان مثال در قیمت سیب قرمز لبنان ۴۲ درصد، سیب زرد لبنان ۴۶ درصد، پرتقال ۶۲ درصد، نارنگی ۳۸ درصد، انار۴۴ درصد، انگور ۵۱ درصد، موز ۲۶ درصد و کیوی ۵۴ درصد اختلاف به نسبت میانگین قیمت در سطح شهر وجود داشت. این در حالی است که در بخش سبزیجات نیز به صورت میانگین در قیمت خیار ۲۴ درصد، گوجه فرنگی ۲۰ درصد، بادمجان ۲۵ درصد، کدو مسمایی ۲۹ درصد، سیب زمینی ۲۳ درصد، پیاز ۲۹ درصد، لوبیا سبز ۲۰ درصد و سبزی‌های برگی نیز ۲۷ درصد اختلاف به نسبت میانگین قیمت در سطح شهر وجود داشت.

همچنین شهروندان تهرانی در خرید حبوبات نیز در هفته منتهی به ۷ آذرماه اختلاف قیمت ۳۲ درصدی را در هنگام خرید از میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار شهرداری تهران تجربه کردند. به عنوان مثال نخود ۳۴ درصد، لپه نخود ۳۱ درصد، عدس ۳۷ درصد، لوبیا چیتی ۳۶ درصد، لوبیا چشم بلبلی ۳۰ درصد، لوبیا سفید ۳۰ درصد و لوبیا قرمز نیز ۲۷ درصد اختلاف به نسبت میانگین قیمت در سطح شهر وجود داشت.

همچنین تهرانی‌ها در خرید برنج داخلی درجه یک ۱۰ درصد و کالا‌های اساسی مانند قند ۱۱ درصد و شکر نیز ۷ درصد با اختلاف قیمت به نسبت سطح شهر روبه رو بوده‌اند.

در پایان لازم به توضیح است که تهرانی‌ها در هفته منتهی به ۷ آذرماه در خرید محصولات پروتئینی مانند گوشت گوساله ۲۲ درصد، گوشت گوسفندی ۲۴ درصد، گوشت مرغ اختلاف قیمت ۸ درصدی و در نهایت در خرید تخم مرغ (شانه حدود ۲ کیلوگرم) اختلاف قیمت ۱۰ درصدی را به نسبت سطح شهر تجربه کرده‌اند.

