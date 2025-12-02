باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۱۳، سیدمحمدرحیم مرتضوی، سرپرست شهرداری منطقه در جریان بازدید از مجموعه ۱۱ هکتاری ساصد، با تأکید بر رویکرد مدیریت شهری تهران در توسعه فضا‌های عمومی، انسان‌محور و فراهم‌کردن زیرساخت‌های گردشگری گفت: پروژه فاز دوم ساصد، یکی از پهنه‌های مهم شرق تهران است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های زیست‌محیطی و فناوری، می‌تواند به یک بوستان بزرگ علم و فناوری تبدیل شود و نیاز‌های تفریحی، ورزشی و آموزشی شهروندان را پاسخ دهد.

این مقام مسئول با بیان اینکه فاز دوم این محدوده در وسعت ۱۱ هکتار در حال اجراست اظهار داشت: با هدف تبدیل‌شدن به یک فضای شهری نوین، فناوری‌محور و شهروند‌گرا طراحی شده و شامل اجرای طرح‌هایی، چون ایجاد مسیر‌های پیاده‌راه، جاده تندرستی، مسیر دوچرخه‌سواری، توسعه فضا‌های سبز است؛ اقداماتی که پس از تکمیل، موجب افزایش سرانه‌های خدماتی و محیطی منطقه ۱۳ خواهد شد.

به گفته سیدمحمدرحیم مرتضوی، پس از بهره‌برداری از این پروژه، اراضی مجموعه ساصد به‌عنوان یک پهنه سبز گسترده و مسیر پیاده محور نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای کیفیت زندگی ساکنان در این بخش از شهر خواهد داشت.