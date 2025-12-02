باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه اعزام تیم ملی پارابدمینتون به بازیهای پاراآسیایی دبی از ۱۶ تا ۲۳ آذر، جمعی از مسئولان فدراسیون بدمینتون و کمیته ملی پارالمپیک با حضور در سالن اختصاصی فدراسیون، روند آمادهسازی ملیپوشان را ارزیابی کرده و بر حمایت همهجانبه از تیمهای اعزامی تأکید کردند.
آخرین اردوی آمادهسازی تیمهای ملی پارابدمینتون بانوان و آقایان برای حضور در بازیهای پاراآسیایی دبی (۱۶ تا ۲۳ آذر) در سالن اختصاصی فدراسیون بدمینتون در حال برگزاری است. در این مرحله، عارفهزهرا اسدیپور از یزد و فاطمهزهرا بابایی از اصفهان زیر نظر مهدیه هرمان تمرین کردند و محمدرضا دارابی از تهران و ابوالفضل جنائی از یزد با هدایت مصطفی پهلوان آماده حضور در مسابقات شدند.
مریم کاظمیپور نایبرئیس کمیته ملی پارالمپیک بهعنوان نخستین سخنران با قدردانی از تلاش مربیان و بازیکنان گفت: حفظ سلامت و آمادگی جسمانی کلید موفقیت شماست. رقابتهای پیشرو فرصت مهمی برای محک تواناییهای ملیپوشان است و امیدواریم نمایندگان ایران در این رشته آسیایی عملکردی درخشان داشته باشند.
پوریا رئیس فدراسیون بدمینتون با آرزوی موفقیت برای بازیکنان اظهار داشت: با برنامهریزی دقیق و حمایت کامل، تلاش کردهایم بهترین شرایط تمرینی برای ملیپوشان فراهم باشد. زحمات مربیان و تلاش بازیکنان در این اردوها ارزشمند و قابلتقدیر است.»
سعید سلگی مدیر فنیورزشی کمیته ملی پارالمپیک، با اشاره به کیفیت تمرینات گفت: اردوی اخیر فرصت ارزشمندی برای افزایش آمادگی و تمرکز تیمها بود. انتظار میرود ملیپوشان با ارائه بهترین عملکرد خود، نتایجی درخور نام ایران کسب کنند.
فریبا مددی نایبرئیس فدراسیون بدمینتون با تقدیر از تلاش ورزشکاران و کادر فنی بیان کرد: تمرینات این دوره با جدیت و انسجام بالایی برگزار شد و فدراسیون در تمام مراحل از تیمهای ملی حمایت کرده است. امیدواریم در دبی شاهد نتایج ارزشمند و مدالآور باشیم.
در بخش پایانی این بازدید، فرشاد نصرتی دبیرکل فدراسیون بدمینتون نیز با اعلام آرزوی موفقیت برای ملیپوشان در مسابقات پاراآسیایی دبی، از زحمات مربیان تیمهای ملی قدردانی کرد.
مربیان تیمها مصطفی پهلوان و مهدیه هرمان نیز با تشکر از حمایتهای فدراسیون و کمیته ملی پارالمپیک ابراز امیدواری کردند که با توجه به نخستین حضور رسمی بانوان در این رویداد، ملیپوشان ایران بتوانند نتایج درخشان و قابلافتخاری را رقم بزنند.