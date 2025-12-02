باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، با اشاره به ادامه تلاش‌های میانجی‌گری این کشور درخصوص توافق آتش‌بس غزه، اعلام کرد که نقض‌های مکرر این توافق از سوی رژیم صهیونیستی موجب نگرانی است.

وی تأکید کرد که دوحه به‌صورت مستمر اجرای توافق و وضعیت آتش‌بس را زیر نظر دارد تا از هرگونه تزلزل یا فروپاشی آن جلوگیری کند.

الانصاری در ادامه با اشاره به طرح پیشنهادی رئیس‌جمهور آمریکا، اظهار داشت که قطر به نقش واشنگتن و دیگر میانجی‌های بین‌المللی در پیشبرد روند صلح اعتماد دارد. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که آتش‌بس شکننده در غزه با چالش‌های متعددی رو‌به‌رو است.

در همین حال، بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با آنالنا بربوک، همتای آلمانی خود در برلین، بر لزوم تلاش برای تحکیم آتش‌بس در غزه و آغاز اجرای مرحله دوم طرح صلح رئیس‌جمهور آمریکا تأکید کرد.

وی با اشاره به وضعیت انسانی وخیم در کرانه باختری، اظهار داشت: «با توجه به اقدامات ارعاب‌آمیز شهرکنشینان صهیونیست، شرایط در کرانه باختری به اندازه وضعیت غزه نگران‌کننده است.»

وزیر خارجه مصر با بیان امیدواری نسبت به افزایش بدون محدودیت کمک‌های بشردوستانه به غزه، گفت: «امیدواریم کمک‌ها بدون هیچ مانعی و به میزان قابل توجهی وارد غزه شود تا پاسخگوی نیاز‌های فوری مردم فلسطین در این منطقه باشد.»

وزیر خارجه مصر با اشاره به نزدیک شدن به پایان مرحله اول طرح صلح آمریکا، ابراز امیدواری کرد که کمک‌های بیشتری به غزه ارسال شود. وی همچنین خاطرنشان کرد: «مسئله بازسازی و توسعه مجدد غزه بخش جدایی‌ناپذیری از طرح صلح رئیس‌جمهور آمریکاست و ما با طرف آمریکایی در این زمینه هماهنگی لازم را داریم.»

عبدالعاطی در پایان اعلام کرد: «مصر آمادگی کامل دارد تا با کشور‌های اروپایی در زمینه آموزش نیرو‌های پلیس فلسطین مشورت و هماهنگی کند.» این اظهارات نشان‌دهنده تداوم نقش فعال مصر در تلاش‌های میانجی‌گری و ثبات‌بخشی در منطقه است.

منبع: الجزیره