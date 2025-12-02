قالیباف:مهمترین چالش کشور مسائل اقتصادی است

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس گودرزی سخنگوی هیئترییسه مجلس، احمد نادری عضو هیئترئیسه مجلس، سید محمد جواد شوشتری را به عنوان مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس، شریفی معاون اجرایی رئیس مجلس، ابوالفضل دستیار ویژه رییس مجلس در امور بینالملل، محمدسعید احدیان دستیار سیاسی و رسانهای رئیس مجلس، ایمان شمسایی رئیس مرکز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگی رئیس مجلس، امیرابراهیم رسولی مشاور سیاسی رییس مجلس در این نشست قالیباف را همراهی کردند.
قرار است در حاشیه نشست خبری رئیس مجلس، جوایز دومین جشنواره رسانهای بهارستان به برگزیدههای این جشنواره اهدا شود.
در این نشست خبری ۱۶۰ خبرنگار داخلی و ۸۰ خبرنگار خارجی حضور دارند.
۲۶۳ نفر از فعالان رسانه در جشنواره رسانهای بهارستان شرکت کردند و ۵۹۹ اثر را هئیت داوران بررسی کردند و امروز این جشنواره برگزیدگان خود را میشناسد.
محمد باقر قالیباف سه شنبه یازدهم آذرماه در دومین نشست خبری رئیس مجلس دوازدهم با خبرنگاران داخلی و خارجی به مناسبت شهادت شهید سیدحسن مدرس و روز مجلس در ساختمان شهید شیخ فضلالله نوری، تاکید کرد: امروز در کشور میتوانیم از محل بهره وری و اصلاح در حوزههای انرژی و معادن و فراهم کردن بستر حضور تمام و کمال مردم در این حوزه ها، معادل درآمد ارزی کشور و شاید بیشتر از آن، درآمد داشته باشیم.
وی با اشاره به فرارسیدن هفته مجلس و روز مجلس، این مناسبت را به نمایندگان زحمتکش، پرتلاش و دغدغهمند مجلس شورای اسلامی تبریک و بیان کرد: یاد و نام شهید آیتالله مدرس را که این روز به نام ایشان نامگذاری شده گرامی داشت. همچنین یاد شهدای مجلس شورای اسلامی، شهدای جنگ تحمیلی ۱۲روزه و بهویژه شهید عباسی از نمایندگان و دانشمندان هستهای کشور را گرامی میداریم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست پیشین خبری خود که بدون مقدمه آغاز شده بود، تأکید کرد که این بار تنها برای رعایت رسم و ادب چند دقیقه سخن میگوید و بیان کرد: بنا بر سنت همیشه خودم قصد ارائه گزارش کاری مجلس را ندارم. صرفاً به دو نکته مهم اشاره خواهم کرد و باقی زمان جلسه را به پاسخ به پرسشهای خبرنگاران درباره مسائل مجلس و موضوعات ملی اختصاص خواهیم داد.
قالیباف با بیان اینکه قرار بود این نشست در خردادماه برگزار شود، اما تجاوز ظالمانه رژیم صهیونیستی و آمریکا آن را به تأخیر انداخت؛ گفت: ملت عزیزمان با محبت، گذشت و بزرگمنشی، از همه کوتاهیها و نقصهایی که از ما مسئولان دیده بودند گذشتند و یکپارچه در دفاع و مقابله با این تجاوز ایستادند.
وی با اشاره به اینکه ملت ایران نشان دادند که هسته سخت ما ۹۰ میلیون نفر است، افزود: همه ملت در برابر دشمن متجاوز متحد ایستادند. وظیفه ماست که امروز پس از خروج از این جنگ با پیروزی قاطع، محبت و بزرگواری مردم را با کار و تلاش در جهت حل مشکلاتشان جبران کنیم.
رئیس مجلس با اشاره به سیاستهای دشمن تأکید کرد: ما در این جنگ غافلگیر نشدیم، اما نوع طراحی و عمل دشمن که یک تجاوز تروریستی و اقدام هیئت حاکمه تبهکار رژیم صهیونیستی با کمک آمریکا بود ما را غافلگیر کرد.
قالیباف با بیان اینکه در نخستین لحظات تجاوز با درایت و شجاعت و تصمیمهای دقیق و هوشمندانه مقام معظم رهبری سرداران و فرماندهان توجیه و وارد میدان شدند، گفت: اگرچه با چند ساعت تأخیر، اما کشور قاطعانه در برابر دشمن ایستاد. در حدود پنج روز اول جنگ ۱۲ روزه، تسلط کافی بر آسمان و زمین دشمن صهیونیستی پیدا کردیم.
وی ادامه داد: عمل نیروهای مسلح ما به همراه مردم دشمن را به زانو درآورد و قدرت ما در توان موشکی نیست و قدرت اصلی در قلب ملت ما است و ملت نشان دادند صادقانه در خدمت کشور هستند و این پیروزی با انسجام زیباتر و با اقتدار در دنیا بود.
رئیس مجلس گفت: مهمترین چالش ما مسائل اقتصادی ماست. آنچه ریشهای حل نکند این کیک اقتصادی را بزرگتر کنیم و درآمد و تولید کشور را بالا ببریم و برای این کار دو شاخص بهرهوری و سرمایهگذاری داریم و اینها مشکلات اقتصادی ما را ریشهای حل میکنند. در نشستهای تخصصی و تجربهای پیدا کردم در برنامه هفتم اگر رشد هشت درصد داشته باشیم و دو عامل سرمایهگذاری و بهره وری داشته باشیم من سهم بهره وری در شرایط امروز کشور از سهم سرمایهگذاری بیشتر میدانم.
ما در سرمایهگذاری مشکلاتی داریم، اما میتوانیم جای بهرهوری و سرمایهگذاری را عوض کنیم.
