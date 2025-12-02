باشگاه خبرنگاران جوان - شهرهای میبد و اردکان در استان یزد واقع شده است. مدتی است آلودگی هوا نفس شهروندان را تنگ کرده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است. بطوریکه این آلودگی در برخی از شهرها مراکز آموزشی به صورت مجازی به فعالیت خود ادامه دادند و ادارهها نیز با حداقل نیرو به فعالیت خود ادامه دادند. اما به گفته شهروندخبرنگار ما با وجود آلوده هوا دانش آموزان شهرهای میبد و اردکان نیز سر کلاسهای درس خود حاضر شدند.
متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و احترام خبری خواندم که نوشته بود مدارس ابتدایی تعطیل است در سه شنبه و چهارشنبه ولی جمعیت بیشتر دانش اموزان در شهرهای اردکان و میبد دانش اموزان متوسطه اول و دوم به مدرسه رفتند. الودگی در یزد مانند تهران است. اما شهرستانهای میبد و اردکان که حجم زیادی از صنایع در آن قرار دارد الودگی هوای زیادی دارند تقریبا ۲ برابر تهران و یزد است. لطفا پیگیری کنید.