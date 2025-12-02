باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرگزاری فرانسه گزارش داد که بر اساس آمار منتشر شده توسط آژانس ملی مدیریت بلایای طبیعی، تعداد کشته‌شدگان سیل و رانش زمین در جزیره سوماترای اندونزی به ۶۳۱ نفر افزایش یافته و یک میلیون نفر نیز آواره شده‌اند.

این آژانس افزود که ۴۷۲ نفر همچنان مفقود و ۲۶۰۰ نفر دیگر در سه استان این جزیره که در بخش غربی این مجمع‌الجزایر واقع شده است، زخمی شده‌اند.

این آژانس اعلام کرد که بیش از ۳.۳ میلیون نفر تحت تأثیر سیل قرار گرفته‌اند و یک میلیون نفر تخلیه و به پناهگاه‌های موقت منتقل شده‌اند.

سیل و رانش زمین که هفته گذشته اندونزی، تایلند، مالزی و سریلانکا را درنوردید، تقریبا ۱۲۰۰ نفر را کشته و صد‌ها نفر را مفقود کرده است.

منبع: النشره