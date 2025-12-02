درپی وقوع سیل و رانش زمین در کشور اندونزی تاکنون ۶۳۱ نفر جان خود را از دست داده و بیش از یک میلیون نفر آواره شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرگزاری فرانسه گزارش داد که بر اساس آمار منتشر شده توسط آژانس ملی مدیریت بلایای طبیعی، تعداد کشته‌شدگان سیل و رانش زمین در جزیره سوماترای اندونزی به ۶۳۱ نفر افزایش یافته و یک میلیون نفر نیز آواره شده‌اند.

این آژانس افزود که ۴۷۲ نفر همچنان مفقود و ۲۶۰۰ نفر دیگر در سه استان این جزیره که در بخش غربی این مجمع‌الجزایر واقع شده است، زخمی شده‌اند.

این آژانس اعلام کرد که بیش از ۳.۳ میلیون نفر تحت تأثیر سیل قرار گرفته‌اند و یک میلیون نفر تخلیه و به پناهگاه‌های موقت منتقل شده‌اند.

سیل و رانش زمین که هفته گذشته اندونزی، تایلند، مالزی و سریلانکا را درنوردید، تقریبا ۱۲۰۰ نفر را کشته و صد‌ها نفر را مفقود کرده است.

منبع: النشره

برچسب ها: سیل و طوفان ، سیل اندونزی
خبرهای مرتبط
شمار قربانیان سیل اندونزی از ۴۰۰ نفر گذشت
شمار قربانیان سیل اندونزی از ۳۰۰ نفر گذشت
کشته شدن بیش از ۱۰۰۰ نفر در سیل اندونزی، سریلانکا، تایلند و مالزی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بازی پیچیده دشمنان مشترک ایران و اتحادیه میهنی کردستان عراق
نگاهی به پیامد‌های تاسیس کنسولگری ترکیه در اصفهان
ایران قلب تپنده امنیت مشترک شانگهای
عفـو نتانیاهو: آتش زیر خاکستر خیابان‌ها
آغاز رزمایش‌های «اتحاد ۲۵» و «سپر آسمان ۲۰۲۵» در کویت
اگر هندوراس نتایج انتخابات را تغییر دهد، «بهای سنگینی» خواهد پرداخت
ترکیه: نفتکش دیگری در دریای سیاه مورد حمله قرار گرفت
باکو رئیس مخالفان را با اتهام «کودتا» بازداشت کرد
دانمارک ساخت کارخانه سوخت موشکی اوکراین را آغاز کرد
شومر: ترامپ حق آغاز جنگ با ونزوئلا بدون مجوز کنگره را ندارد
آخرین اخبار
شمار قربانیان سیل در اندونزی به ۶۳۱ نفر رسید
قطر و مصر بر لزوم تحکیم آتش‌بس در غزه و اجرای طرح صلح آمریکا تأکید کردند
دوجاریک: نمی‌توان همه افغان‌ها را مسئول حمله واشنگتن دانست
کمین مسلحانه در پاکستان منجر به کشته شدن یک مدیر دولتی و سه تن دیگر شد
حضور پاپ در محل انفجار بندر بیروت
ادعای دیپلمات اروپایی: احتمال حمله نظامی اسرائیل به ایران
کرملین: میانجی‌گری آمریکا در مذاکرات اوکراین مؤثر است
انتخابات هندوراس یک امر داخلی است
شکایت فرانسه علیه اسرائیل به اتهام مانع‌تراشی برای خبرنگاران
پوتین تصرف شهر پوکروفسک در شرق اوکراین را پیروزی مهم خواند
مادورو: ونزوئلا برای دفاع از آزادی خود آماده است
پترو در برابر ترامپ: کلمبیا پرواز‌ها با ونزوئلا را ازسر می‌گیرد
رئیس‌جمهور کره جنوبی بار دیگر خواستار ازسرگیری گفت‌و‌گو با کره شمالی شد
پاکستان و چین رزمایش مشترک ضدتروریستی را آغاز کردند
دو اسرائیلی در حمله‌ای با چاقو زخمی شدند
ترکیه: نفتکش دیگری در دریای سیاه مورد حمله قرار گرفت
آمریکا فروش پشتیبانی و آموزش بالگرد به عربستان به ارزش ۱ میلیارد دلار را تأیید کرد
آغاز رزمایش‌های «اتحاد ۲۵» و «سپر آسمان ۲۰۲۵» در کویت
رونمایی از کتاب «زیر باران آفتاب» + فیلم
پایان چهارمین دوره مسابقات صلح و دوستی اسنوکر + فیلم
ایران قلب تپنده امنیت مشترک شانگهای
چرا طرح صلح ترامپ بعید است به جنگ روسیه در اوکراین پایان دهد؟
باکو رئیس مخالفان را با اتهام «کودتا» بازداشت کرد
بازی پیچیده دشمنان مشترک ایران و اتحادیه میهنی کردستان عراق
دانمارک ساخت کارخانه سوخت موشکی اوکراین را آغاز کرد
تلاش دیپلماتیک آمریکا در مسکو؛ دیدار فرستادگان ترامپ با پوتین برای ترسیم نقشه خروج از جنگ اوکراین
اگر هندوراس نتایج انتخابات را تغییر دهد، «بهای سنگینی» خواهد پرداخت
نگاهی به پیامد‌های تاسیس کنسولگری ترکیه در اصفهان
شومر: ترامپ حق آغاز جنگ با ونزوئلا بدون مجوز کنگره را ندارد
عفـو نتانیاهو: آتش زیر خاکستر خیابان‌ها