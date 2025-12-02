اداره کل همکاری‌های بین‌الملل حقوقی و قضایی اعلام کرد که انتقال ۱۸ شهروند ایرانی زندانی از کویت و گرجستان به کشور نهایی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل همکاری‌های بین‌الملل حقوقی و قضایی اعلام کرد: متعاقب پیگیری‌های مشترک کمیته انتقال محکومین، ۱۸ زندانی ایرانی از کشور‌های کویت و گرجستان، جهت ادامه محکومیت خود به کشور منتقل می‌شوند.

بنا بر گزارش ستاد حقوق بشر، در چارچوب موافقت‌نامه انتقال محکومین به حبس، میان ایران و کویت و با پیگیری‌های مشترک کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری و موافقت معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه، ۱۴ شهروند ایرانی زندانی از کویت روز چهارشنبه، ۱۲ آذر ۱۴۰۴ جهت گذراندن ادامه مدت محکومیت خود به کشور منتقل می‌شوند.

همچنین طبق مصوبه پنجاه‌وهفتمین جلسه کمیته انتقال محکومین و هماهنگی‌های صورت گرفته با مقام‌های وزارت دادگستری گرجستان، ۴ نفر از شهروندان زندانی ایرانی در این کشور، روز ۲۱ آذر ۱۴۰۴ جهت گذراندن ادامه مدت محکومیت خود به ایران منتقل خواهند شد.

قوه قضاییه با ۱۸ کشور موافقت‌نامه انتقال محکومین و لازم الاجرا دارد.

معاونت امور بین الملل قوه قضاییه همچنین با ۱۳ کشور فرآیند انعقاد موافقت‌نامه انتقال محکومین را به‌منظور افزایش خدمت‌رسانی به ایرانیان خارج از کشور در دستور کار دارد.

