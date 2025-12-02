باشگاه خبرنگاران جوان - فصل دوم از برنامه آرشیوی «هنر دوبله» که به بررسی تاریخ و چالشهای صنعت دوبله در ایران میپردازد، از شبکه تهران پخش میشود.
این برنامه که پیشتر تولید و پخش شده، به تهیهکنندگی و کارگردانی «سعید احمدزاده» و اجرای زنده یاد «چنگیز جلیلوند» به بررسی نقش دوبله در سینما و سریالهای خارجی، تأثیر صداپیشگی بر آثار تاریخی، تجربیات کارگردانان، خاطرات بازیگران و دوبلورها میپردازد.
از جمله مهمانان این برنامه میتوان به پیشکسوتانی چون «علی کسمایی» (پدر دوبله ایران)، «مهین کسمایی»، «اصغر افضلی»، «سعید مظفری»، «پرویز بهرام»، «ناهید شعشعانی»، «فریبا رمضانپور»، «بهمن هاشمی»، «تورج نصر»، «ناصر نظامی»، «حمید منوچهری»، «فریبا شاهینمقدم»، «پرویز ربیعی» و «احمد رسولزاده» اشاره کرد که متأسفانه بسیاری از آنان امروز در میان ما نیستند.
پخش دوباره این برنامه علاوه بر گرامیداشت یاد و هنر پیشکسوتان درگذشته، فرصتی است برای علاقهمندان تا با بخشی از تاریخ شفاهی و هنری دوبله ایران و چهرههای ماندگار این عرصه آشنا شوند.
فصل دوم برنامه «هنر دوبله» در ۲۸ قسمت، هر جمعه ساعت ۲۱ از شبکه تهران پخش میشود.