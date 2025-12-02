فصل دوم از برنامه آرشیوی «هنر دوبله» که به بررسی تاریخ و چالش‌های صنعت دوبله در ایران می‌پردازد، از شبکه تهران پخش می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - فصل دوم از برنامه آرشیوی «هنر دوبله» که به بررسی تاریخ و چالش‌های صنعت دوبله در ایران می‌پردازد، از شبکه تهران پخش می‌شود.

این برنامه که پیش‌تر تولید و پخش شده، به تهیه‌کنندگی و کارگردانی «سعید احمدزاده» و اجرای زنده یاد «چنگیز جلیلوند» به بررسی نقش دوبله در سینما و سریال‌های خارجی، تأثیر صداپیشگی بر آثار تاریخی، تجربیات کارگردانان، خاطرات بازیگران و دوبلورها می‌پردازد.

از جمله مهمانان این برنامه می‌توان به پیشکسوتانی چون «علی کسمایی» (پدر دوبله ایران)، «مهین کسمایی»، «اصغر افضلی»، «سعید مظفری»، «پرویز بهرام»، «ناهید شعشعانی»، «فریبا رمضان‌پور»، «بهمن هاشمی»، «تورج نصر»، «ناصر نظامی»، «حمید منوچهری»، «فریبا شاهین‌مقدم»، «پرویز ربیعی» و «احمد رسول‌زاده» اشاره کرد که متأسفانه بسیاری از آنان امروز در میان ما نیستند.

پخش دوباره این برنامه علاوه بر گرامیداشت یاد و هنر پیشکسوتان درگذشته، فرصتی است برای علاقه‌مندان تا با بخشی از تاریخ شفاهی و هنری دوبله ایران و چهره‌های ماندگار این عرصه آشنا شوند. 

فصل دوم برنامه «هنر دوبله» در ۲۸ قسمت، هر جمعه ساعت ۲۱ از شبکه تهران پخش می‌شود.

برچسب ها: برنامه تلویزیونی ، هنر دوبله
خبرهای مرتبط
ویژه‌برنامه «سه به بعد» شبکه سه در آستانه میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)
ویژه برنامه روی ماه؛ روایت یک خدمت ماندگار برای آینده + تیزر
خیابانی: تاریخ در حق ابراهیم تهامی و استاد اسدی ظلم کرد + فیلم
آزادى مادران زندانى داراى جرایم غیرعمد با جریان‌سازی «عصر خانواده»
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اصغر نصیری کارگردان سینما درگذشت
هادی چوپان به عنوان داور اصلی «کاپیتان» مقابل دوربین می‌رود + فیلم
آلفرد یعقوب‌زاده: دوست ندارم خودنمایی کنم/ داوری جشنواره جهانی فجر خوش شانسی بود
عباس موزون به سراغ تجربه‌های پس از مرگ خارج از ایران می‌رود/ زمان پخش «زندگی پس از زندگی» مشخص نیست
پژمان بازغی استعفا داد
اعلام فهرست ۲۰ مستند نیمه‌بلند نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت»
«ایران جان» به سراغ گلستان رفت
آخرین اخبار
پژمان بازغی استعفا داد
«ایران جان» به سراغ گلستان رفت
اعلام فهرست ۲۰ مستند نیمه‌بلند نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت»
اصغر نصیری کارگردان سینما درگذشت
آلفرد یعقوب‌زاده: دوست ندارم خودنمایی کنم/ داوری جشنواره جهانی فجر خوش شانسی بود
عباس موزون به سراغ تجربه‌های پس از مرگ خارج از ایران می‌رود/ زمان پخش «زندگی پس از زندگی» مشخص نیست
هادی چوپان به عنوان داور اصلی «کاپیتان» مقابل دوربین می‌رود + فیلم
«ایران جان» در مسیر بالندگی/ مطالبه‌گری کلانِ اولویت‌های استانی از آنتن سراسری
گفت‌وگوهای سازنده با کشورهای عضو اکو، افق همکاری‌های جدید را گشوده است
«خانواده جدید» کره‌ای تماشایی شد
سطح هوشیاری رضا امیرخانی قایل ارزیابی نیست
توقیف سکوی پخش «بازمانده» پس از انتشار ویدیوی بدون مجوز
ویژه برنامه روی ماه؛ روایت یک خدمت ماندگار برای آینده + تیزر
حمیدرضا نعیمی و پرستو گلستانی داور جشنواره تئاتر کودک و نوجوان شدند
رکورددار فروش جهانی سینما «زوتوپیا ۲» شد
همزمان با روز تکریم مادران و همسران شهدا؛ «ویلایی‌ها» در قاب نمایش
سومین فراخوان سراسری کارتون و کاریکاتور «شکست ترمیم‌ناپذیر»
«ناتوردشت» راهی باکو شد
داوران بخش عکس و ویدیوی جشنواره جهانی فیلم فجر معرفی شدند