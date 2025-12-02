باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، روز مادر و بزرگداشت مقام زن، شبکه سه سیما با تولید و پخش ویژهبرنامهای فاخر در قالب برنامه «سه به بعد» به تجلیل از بانوان ورزشکار و مادران آنان میپردازد.
این ویژهبرنامه از روز شنبه ۱۵ آذرماه آغاز شده و در قالب گفتگوهای صمیمی با بانوان مدالآور مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی و رقابتهای جهانی در رشتههای مختلف ورزشی، همراه با حضور مادرانشان، روی آنتن خواهد رفت.
اوج این برنامه در روز میلاد حضرت زهرا (س) و روز مادر خواهد بود؛ جایی که ویژهبرنامهای زنده با حضور دختران ورزشکار، المپیادیها و مادران گرانقدرشان به نمایش درمیآید تا ضمن پاسداشت مقام زن و مادر، جلوهای از پیوند ارزشمند خانواده و موفقیتهای دختران و بانوان ایرانی را به تصویر بکشد.
این اقدام شبکه سه، علاوه بر گرامیداشت مناسبتهای مذهبی و فرهنگی، فرصتی برای معرفی دستاوردهای بانوان کشور و نقش بیبدیل مادران در مسیر افتخارآفرینی آنان فراهم می آورد.