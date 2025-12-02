معاون وزیر نفت گفت:برنامه‌ریزی برای تأمین ۲۰ درصد برق ساختمان‌های دولتی از انرژی‌های تجدیدپذیر به تصویب شورای عالی انرژی رسیده است.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری -شاکری معاون وزیر نفت در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: برنامه‌ریزی برای تأمین ۲۰ درصد برق ساختمان‌های دولتی از انرژی‌های تجدیدپذیر به تصویب شورای عالی انرژی رسیده است. در این برنامه، پیش‌بینی شده که این سهم به تدریج و ظرف مدت ۴ سال از ۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش یابد.

وی ادامه داد: برای مجموعه ساختمان‌های وزارت نفت، نیاز به تأمین ۱۴۰ مگاوات برق از منابع تجدیدپذیر محاسبه شده است که تا یک سال آینده تأمین می شود.

او به شیوه‌های تأمین برق هم‌  اشاره کرد  گفت: هر ساختمان نیازی به نصب نیروگاه بر روی پشت بام خود ندارد و این عدد می‌تواند از طریق چند نیروگاه متمرکز تأمین شود.

 وی افزود:  بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که وزارت نفت در حال پیگیری این برنامه است و شرکت‌های زیرمجموعه نیز در حال انجام فعالیت‌هایی در این زمینه هستند.

 به گفته او تنوع پروژه‌ها در این بخش وجود دار  و وزارت نفت انواع مختلفی از نیروگاه‌ها را شامل نیروگاه‌های پشت بامی، کوچک مقیاس و متمرکز در اختیار دارد.

وی افزود:بخشی از اهداف بیان شده تا کنون عملیاتی شده و باقی پروژه‌ها در حال انجام هستند.

شاکری اظهار کرد که تا یک سال آینده، کل هدف تأمین ۲۰ درصد برق از انرژی‌های تجدیدپذیر محقق شود و حتی فراتر از این هدف نیز برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده است.

معاون وزیر نفت، شاکری، از برنامه‌ریزی برای تأمین ۲۰ درصد برق ساختمان‌های دولتی از انرژی‌های تجدیدپذیر خبر داد و اعلام کرد که وزارت نفت و شرکت‌های تابعه در حال پیگیری اجرای این برنامه هستند. امیدواریم تا یک سال آینده این هدف محقق شود.

