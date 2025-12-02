باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه جدید تالارهای نمایشی تئاتر شهر درحالی اعلام شد که طی روزهای پیش رو علاوه بر اجرای سه نمایش که از روزهای گذشته در تالارهای چهارسو و سایه روی صحنه رفته بودند، چهار نمایش جدید در تالارهای اصلی، قشقایی و کارگاه نمایش اجرای خود را آغاز می‌کنند.

در تالار اصلی نمایش «باد زرد ونگوک» از روز یازدهم آذر به نویسندگی و کارگردانی علیرضا کوشک جلالی و بازی فرهاد آئیش، حمید گودرزی، شقایق فراهانی، المیرا دهقانی، محسن حسینی، سوگل قلاتیان، عارفه معماریان، محمد معتضدی، علیرضا مویدی، رضا یزدانی، فاطمه عطارباشی ساعت ۱۹:۳۰ با مدت زمان ۱۲۰ دقیقه و قیمت بلیت ۵۰۰ هزار تومان روی صحنه می رود.

«سیندرلا» عنوان دیگر نمایشی به نویسندگی جلال تهرانی و کارگردانی احسان فلاحت پیشه است که ساعت ۱۹:۳۰ با مدت زمان ۹۰ دقیقه، قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان و بازی آرش فلاحت‌پیشه، محمد صادق ملک، مهدی نصرتی، بهناز توسلی، مصطفی احدی در تالار چهارسو میزبان علاقه مندان می‌شود.

نمایش «شب سوئیت» به نویسندگی و کارگردانی کیانوش احمدی و بازی سیامک زین‌الدینی، مسیحا احمدزاده، ایمان عبادیان، اصغر شیرزاد، سعیده جمشید، فیروزه حیدرزاده، مهدی رمضانزاده، حجت کشاورز هم یکی دیگر از نمایش‌های جدید تئاترشهر است که از روز دوازدهم آذرماه ساعت ۱۸:۱۵ با مدت زمان ۷۰ دقیقه و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان در تالار قشقایی این مجموعه پذیرای دوستداران تئاتر است.

در همین تالار از روز دوازدهم آذر نمایش «ناتنی؛ تاریخ جنون» به نویسندگی سجاد یاری و مهرناز نوروزی، کارگردانی سجاد یاری و بازی صبا مختاری، متین مختومی، پریا مددی، ریحان روشن، میترا عادلی، محمد حسام آزادکان، ملیکا حکمی، اشکان محمدیان، عارف محمدی شیخی، هلن چیذری ، ساعت ۲۰ با مدت زمان ۷۰ دقیقه و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان روی صحنه می‌رود.

در کارگاه نمایش تئاتر شهر نیز نمایش جدیدی به نام «کوارتت تن در بافه های باد» به نویسندگی و کارگردانی احسان مالمیر و بازی مریم حاج محمدی از روز دوازدهم آذر ساعت ۱۹:۱۵ با مدت زمان ۵۰ دقیقه و قیمت بلیت ۲۰۰ هزار تومان پذیرای دوستداران تئاتر است.

نمایش «زندگی در تئاتر» به نویسندگی دیوید ممت، کارگردانی حبیب دانش و بازی امیر قنبری، حسام زرنوشه، محمود سالاریه، عمادالدین دانش ساعت ۱۸:۳۰ مدت زمان ۹۰ دقیقه و قیمت بلیت ۲۰۰ هزارتومان به اجرای خود در تالار سایه تئاترشهر ادامه می‌دهد.

«داستان چوانگ تسو» نیز عنوان دیگر نمایش تالار سایه به نویسندگی داریوش رعیت و کارگردانی حامد عقیلی است که ساعت ۲۰:۱۵ با مدت زمان ۷۰، قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان با بازی اتابک نادری ، آرش نوذری، پریزاد سیف، جواد اسماعیلی میزبان تماشاگران تئاتر است.