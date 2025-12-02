دولت ایتالیا در حال تصویب فرمان جدیدی برای تمدید ارسال تجهیزات نظامی به اوکراین است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک سند دولتی روز سه‌شنبه نشان داد که دولت ایتالیا در آستانه تصویب یک فرمان پارلمانی است که به آن اجازه می‌دهد به ارسال تجهیزات نظامی به اوکراین برای حمایت از تلاش‌های جنگی این کشور علیه روسیه ادامه دهد.

از زمان حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، ایتالیا ۱۲ بسته کمک نظامی برای دولت ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، تصویب کرده است که شامل سیستم‌های دفاع هوایی موسوم به SAMP/T نیز می‌شود.

جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، از زمان به دست گرفتن قدرت در اواخر سال ۲۰۲۲ حامی کی‌یف بوده و متعهد شده است تا پایان جنگ از آن حمایت کند، اما تنش‌ها در هفته‌های اخیر در ائتلاف محافظه‌کار او بر سر ارسال کمک بیشتر به زلنسکی افزایش یافته است.

این سند مدت زمان تمدید این مجوز را مشخص نکرده است، اما فرامین تصویب شده تاکنون، ارسال سلاح را برای یک سال بدون نیاز به کسب تأیید پارلمان برای هر محموله جدید مجاز کرده‌اند.

سند مذکور می‌گوید این فرمان در جلسه پیش از هیئت دولت که قرار است روز چهارشنبه برگزار شود، مورد بحث قرار خواهد گرفت، اما هنوز تاریخی برای جلسه هیئت دولت که تصویب نهایی را انجام می‌دهد، تعیین نشده است.

ماتئو سالوینی، معاون نخست‌وزیر و رهبر حزب راست‌گرای افراطی «لیگ»، گفت که کمک به اوکراین جنگ با روسیه را پایان نخواهد داد و ممکن است فساد را تغذیه کند. او به رسوایی فسادی اشاره کرد که دولت کی‌یف را متزلزل کرده است.

سالوینی پیش از تهاجم روسیه به اوکراین، روابط نزدیکی با روسیه برقرار کرده بود و اگرچه تاکنون از تصمیم ملونی برای ارسال کمک نظامی حمایت کرده، اما از انتقاد مستقیم از ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، پرهیز کرده است.

تمامی فرامین دولت باید ظرف ۶۰ روز توسط پارلمان تصویب شوند.

منبع: خبرگزاری فرانسه