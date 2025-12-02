درپی حملات اوکراین به کشتی‌های روسیه در دریای سیاه و نزدیک سواحل ترکیه، آنکارا پیام هشدارآمیزی به کی‌یف ارسال کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - به گفته یک منبع رسمی عالی رتبه در آنکارا که با خبرگزاری نووستی صحبت کرد، ترکیه موضع قاطع خود را در مورد حملات به کشتی‌ها در دریای سیاه به سرویس‌های امنیتی اوکراین اطلاع داده است.

این پس از آن صورت گرفت که اداره دریانوردی ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک نفتکش روسی حامل روغن آفتابگردان در دریای سیاه مورد حمله قرار گرفته است، اما نیازی به کمک نیست.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، پیش از این تاکید کرده بود که هرگونه تهدیدی برای امنیت ناوبری در منطقه اقتصادی انحصاری ترکیه «کاملا غیرقابل قبول» است.

این منبع ترکیه‌ای همچنین اظهار داشت: «طرف اوکراینی، و به ویژه سرویس‌های امنیتی آن، از موضع روشن و قاطع ترکیه در مورد حملات به کشتی‌ها در دریای سیاه مطلع شده‌اند.»

وزارت امور خارجه ترکیه پیش از این نگرانی خود را در مورد حملات به دو نفتکش در دریای سیاه ابراز کرده و اظهار داشت که این اقدامات «جان انسان‌ها، ایمنی ناوبری و محیط زیست دریایی را به خطر انداخته است.»

سخنگوی این وزارتخانه توضیح داد که آنکارا به تماس‌های خود با طرف‌های مربوطه ادامه می‌دهد تا «از گسترش درگیری به دریای سیاه و جلوگیری از هرگونه پیامد منفی بر منافع اقتصادی ترکیه جلوگیری کند.»

روزنامه گاردین به نقل از منبعی در سرویس‌های امنیتی اوکراین گزارش داد که کی‌یف مسئولیت حملات پهپادی به دو نفتکش در نزدیکی سواحل ترکیه را تایید کرده است.

