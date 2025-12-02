باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کیرییل دیمیتریف، فرستاده ریاست جمهوری روسیه، روز سه‌شنبه با استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا، در مسکو دیدار خواهد کرد. این خبر را منابع نزدیک به مذاکرات آمریکا و روسیه به رویترز اعلام کردند.

این دو نفر چندین بار در روسیه و ایالات متحده ملاقات کرده‌اند تا در مورد پیشنهادات صلح و فرصت‌های سرمایه‌گذاری آتی بین آمریکا و روسیه گفت‌و‌گو کنند.

همچنین انتظار می‌رود ویتکاف و جرد کوشنر، داماد رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ، روز سه‌شنبه با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه دیدار کنند تا درباره راه‌حل احتمالی پایان دادن به مرگبارترین درگیری اروپایی از زمان جنگ جهانی دوم گفت‌و‌گو کنند.