نماینده ریاست‌جمهوری روسیه، امروز سه‌شنبه با افرستاده ویژه آمریکا، در مسکو دیدار خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کیرییل دیمیتریف، فرستاده ریاست جمهوری روسیه، روز سه‌شنبه با استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا، در مسکو دیدار خواهد کرد. این خبر را منابع نزدیک به مذاکرات آمریکا و روسیه به رویترز اعلام کردند.

این دو نفر چندین بار در روسیه و ایالات متحده ملاقات کرده‌اند تا در مورد پیشنهادات صلح و فرصت‌های سرمایه‌گذاری آتی بین آمریکا و روسیه گفت‌و‌گو کنند.

همچنین انتظار می‌رود ویتکاف و جرد کوشنر، داماد رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ، روز سه‌شنبه با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه دیدار کنند تا درباره راه‌حل احتمالی پایان دادن به مرگبارترین درگیری اروپایی از زمان جنگ جهانی دوم گفت‌و‌گو کنند.

برچسب ها: روسیه و آمریکا ، جنگ اوکراین و روسیه
خبرهای مرتبط
دیمیتریف: اوکراین طرح صلح آمریکا را افشا کرد 
دیدار زلنسکی با مقامات پنتاگون همزمان با انتشار طرح آمریکا برای پایان جنگ
گره کور دیپلماسی صلح در اوکراین؛ پوتین و کی‌یف در دو سوی میدان نبرد
چرا طرح صلح ترامپ بعید است به جنگ روسیه در اوکراین پایان دهد؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بازی پیچیده دشمنان مشترک ایران و اتحادیه میهنی کردستان عراق
نگاهی به پیامد‌های تاسیس کنسولگری ترکیه در اصفهان
ایران قلب تپنده امنیت مشترک شانگهای
عفـو نتانیاهو: آتش زیر خاکستر خیابان‌ها
ادعای دیپلمات اروپایی: احتمال حمله نظامی اسرائیل به ایران
آغاز رزمایش‌های «اتحاد ۲۵» و «سپر آسمان ۲۰۲۵» در کویت
اگر هندوراس نتایج انتخابات را تغییر دهد، «بهای سنگینی» خواهد پرداخت
ترکیه: نفتکش دیگری در دریای سیاه مورد حمله قرار گرفت
باکو رئیس مخالفان را با اتهام «کودتا» بازداشت کرد
دانمارک ساخت کارخانه سوخت موشکی اوکراین را آغاز کرد
آخرین اخبار
دیدار نماینده روس با فرستاده ویژه آمریکا در مسکو پیش از مذاکرات با پوتین
هشدار ترکیه به اوکراین: امنیت اقتصادی ما را تهدید می‌کنید
ایتالیا در آستانه تمدید مجوز ارسال تجهیزات نظامی به اوکراین است
هشدار ترامپ به نظامیان آمریکایی درباره نافرمانی
شمار قربانیان سیل در اندونزی به ۶۳۱ نفر رسید
قطر و مصر بر لزوم تحکیم آتش‌بس در غزه و اجرای طرح صلح آمریکا تأکید کردند
دوجاریک: نمی‌توان همه افغان‌ها را مسئول حمله واشنگتن دانست
کمین مسلحانه در پاکستان منجر به کشته شدن یک مدیر دولتی و سه تن دیگر شد
حضور پاپ در محل انفجار بندر بیروت
ادعای دیپلمات اروپایی: احتمال حمله نظامی اسرائیل به ایران
کرملین: میانجی‌گری آمریکا در مذاکرات اوکراین مؤثر است
انتخابات هندوراس یک امر داخلی است
شکایت فرانسه علیه اسرائیل به اتهام مانع‌تراشی برای خبرنگاران
پوتین تصرف شهر پوکروفسک در شرق اوکراین را پیروزی مهم خواند
مادورو: ونزوئلا برای دفاع از آزادی خود آماده است
پترو در برابر ترامپ: کلمبیا پرواز‌ها با ونزوئلا را ازسر می‌گیرد
رئیس‌جمهور کره جنوبی بار دیگر خواستار ازسرگیری گفت‌و‌گو با کره شمالی شد
پاکستان و چین رزمایش مشترک ضدتروریستی را آغاز کردند
دو اسرائیلی در حمله‌ای با چاقو زخمی شدند
ترکیه: نفتکش دیگری در دریای سیاه مورد حمله قرار گرفت
آمریکا فروش پشتیبانی و آموزش بالگرد به عربستان به ارزش ۱ میلیارد دلار را تأیید کرد
آغاز رزمایش‌های «اتحاد ۲۵» و «سپر آسمان ۲۰۲۵» در کویت
رونمایی از کتاب «زیر باران آفتاب» + فیلم
پایان چهارمین دوره مسابقات صلح و دوستی اسنوکر + فیلم
ایران قلب تپنده امنیت مشترک شانگهای
چرا طرح صلح ترامپ بعید است به جنگ روسیه در اوکراین پایان دهد؟
باکو رئیس مخالفان را با اتهام «کودتا» بازداشت کرد
بازی پیچیده دشمنان مشترک ایران و اتحادیه میهنی کردستان عراق
دانمارک ساخت کارخانه سوخت موشکی اوکراین را آغاز کرد
تلاش دیپلماتیک آمریکا در مسکو؛ دیدار فرستادگان ترامپ با پوتین برای ترسیم نقشه خروج از جنگ اوکراین