ظفرقندی با اشاره به درمان موفق HIV در کشور گفت: با تشکیل شبکه پزشکان درمانگر، ۹۴ درصد افراد تحت درمان به سطح سرکوب ویروسی رسیده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در وبینار روز جهانی ایدز ۱۴۰۴ که با حضور معاون بهداشت، مدیران و کارشناسان وزارت بهداشت و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و دستگاه‌های همکار برگزار شد، پیام ظفرقندی، وزیر بهداشت قرائت شد.

 وزیر بهداشت در این پیام تأکید کرد: اچ‌آی‌وی یک بیماری قابل کنترل است و در صورت تشخیص به‌موقع و درمان مؤثر، فرد مبتلا می‌تواند طول عمر طبیعی داشته باشد و با کاهش بار ویروسی، دیگر قادر به انتقال بیماری به دیگران نخواهد بود.

ظفرقندی با اشاره به اهداف برنامه کنترل عفونت اچ‌آی‌وی، دستیابی به شناسایی ۹۵ درصد مبتلایان، درمان ۹۵ درصد افراد شناسایی‌شده و موفقیت درمان در ۹۵ درصد افراد تحت درمان را از ارکان اصلی این برنامه اعلام کرد.

وزیر بهداشت وجود برنامه استراتژیک با مشارکت ۲۳ سازمان را نقطه قوت کشور در کنترل اچ‌آی‌وی دانست و گفت: نظارت بر اجرای برنامه از سال ۱۳۹۵ بر عهده «کمیته نظارت بر اجرای برنامه کنترل عفونت اچ‌آی‌وی» قرار گرفته و این کمیته با تعیین سهم هر سازمان و تدوین شاخص‌های دقیق پایش، روند اجرای برنامه را به‌صورت مستمر رصد می‌کند.

وی تدوین دستورالعمل‌های یکسان برای سازمان‌های مختلف و طراحی نظام مدیریت جامع اطلاعات (MIS) را از مهم‌ترین ابزار‌های نظارت عنوان کرد و افزود: سهم وزارت بهداشت در این برنامه، پوشش درمان موفق مبتلایان است؛ به‌گونه‌ای که با تشکیل شبکه پزشکان درمانگر، ۹۴ درصد افراد تحت درمان به سطح سرکوب ویروسی رسیده‌اند.

ظفرقندی پیشگیری از انتقال مادر به کودک را از دستاورد‌های مهم برنامه دانست و اعلام کرد: تعداد نوزادان مبتلا متولدشده از مادران مبتلا از ۱۰ مورد در سال ۱۳۹۶ به یک مورد در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته و در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ هیچ موردی گزارش نشده است.

وی افزود: سال گذشته در ۱۵۰ مادر مبتلا، امکان باروری سالم فراهم شد و همه نوزادان سالم به دنیا آمدند.

وزیر بهداشت همچنین به چالش تشخیص اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۶۲ درصد موارد شناسایی شده‌اند که نیازمند تقویت بیشتر برنامه‌های تشخیصی است؛ بنابراین گزارش، این وبینار با حضور معاونین، مدیران وزارت بهداشت، دانشگاه‌های علوم پزشکی و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی برگزار شد و موضوعاتی همچون دستاورد‌های برنامه کنترل اچ‌آی‌وی، اپیدمیولوژی بیماری در ایران و منطقه، سیاست‌های ملی و اهمیت حمایت از مبتلایان مورد بحث قرار گرفت.

در ادامه وبینار پیام‌های ویدئویی دبیرکل سازمان ملل متحد، نماینده مقیم موقت سازمان ملل متحد در ایران، مدیر کشوری دفتر برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز، سرپرست دفتر نمایندگی سازمان جهانی بهداشت در ایران، نماینده مقیم موقت برنامه توسعه سازمان ملل متحد، نماینده مقیم دفتر صندوق جهانی کودکان سازمان ملل متحد و نماینده مقیم دفتر صندوق جمعیت سازمان ملل متحد پخش شد.

منبع: وزارت بهداشت

برچسب ها: بیماری اچ آی وی ، بیماری ایدز
