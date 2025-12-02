باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس گزارشهای اداره کل هواشناسی، مبنی بر پایداری هوا در روز آتی، طبق تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا که در اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم برگزار شد،تمامی مهدهای کودک، پیش دبستانیها و مقاطع تحصیلی آموزشی در دو نوبت صبح و بعد از ظهر و تمامی دانشگاهها در سراسر استان، در روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه، غیرحضوری خواهد بود.
البته ادارات دولتی و بانکها باز بوده و شامل این تعطیلی نمیشوند.
زنان باردار و کارکنان دارای بیماریهای زمینهای میتوانند با نظر مدیران دستگاهها از دورکاری استفاده نمایند.
هماستانیهای محترم به ویژه گروههای حساس (کودکان و سالمندان، بیماران قلبی و ریوی و زنان باردار) باید در روز چهارشنبه، توصیههای بهداشتی از جمله کاهش حضور و فعالیت در فضای باز و استفاده از ماسک را به صورت جدی رعایت کنند.