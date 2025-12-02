خط ویژه حمل‌ونقل همگانی (H.O.V) در بزرگراه شهید چمران به بهره‌برداری رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - پوریا علیمردانی با بیان اینکه پیش از این فقط اتوبوس‌های تندرو در خط ویژه بزرگراه شهید چمران اجازه تردد داشتند، افزود: «با توجه به مطالعات ترافیکی انجام‌شده و به استناد مصوبه شورای ترافیک تهران، این مسیر با حفظ کیفیت خدمت‌رسانی اتوبوس‌های تندرو و با تغییر ماهیت به خط حمل ونقل همگانی، در دو فاز مورداستفاده وسایل حمل و نقل همگانی قرار می‌گیرد.»

علیمردانی گفت: «در فاز نخست از شنبه ۱۵ آذر، علاوه بر اتوبوس‌های تندرو، ون‌های مسافربری، تاکسی‌های برقی و اتوبوس‌های ناوگان حمل‌ونقل همگانی در تمام ساعات شبانه‌روز اجازه تردد در خط ویژه بزرگراه شهید چمران را خواهند داشت و بزودی در فاز دوم، تردد برای سرویس ادارات که در سامانه شهرزاد ثبت‌نام کرده‌اند، میسر می‌شود.»

او با اشاره به اینکه «طرح مذکور در بزرگراه شهید چمران، محدوده پل حکیم تا آتی‌ساز در دو جهت شمال به جنوب و جنوب به شمال اجرا می‌شود»، تصریح کرد: «خط ویژه حمل‌ونقل همگانی بزرگراه شهید چمران در راستای ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی سامانه حمل‌ونقل همگانی، بویژه ناوگان برقی و خودرو‌های پرسرنشین و استفاده بهینه از ظرفیت این بزرگراه تعریف شد و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.»

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه «در صورت تردد خودرو‌های شخصی و غیرمجاز در مسیر پیش‌گفته، تخلفات با استفاده از سامانه‌های هوشمند، ثبت و برای اعمال مقررات به پلیس راهور ارسال می‌شود»، از شهروندان تهرانی خواست با استفاده از شیوه‌های متنوع حمل و نقل همگانی و پاک به جای خودروی شخصی و تک‌سرنشین، به کاهش ترافیک و آلودگی هوا کمک کنند.

