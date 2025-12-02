باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان صبح امروز -سهشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴- در آیین گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت، با اشاره به سخنان دو نفر از حاضران، اظهار داشت: آنچه امروز اینجا از توانمندیها و خلاقیتهای شما، حتی در مقایسه با کسانی که هیچ معلولیتی ندارند، دیدم و شنیدم، درس آموزندهای بود که مصداق دقیق عنوان کتابی بود که به من هدیه دادید؛ «اتفاقات بد معدن طلاست».
رئیسجمهور با بیان اینکه آغاز به کار دولت چهاردهم، از همان روز نخست، با اتفاقات بد و ناگوار همراه بود، افزود: شاید اگر این اتفاقات بد نبود، ما متوجه بسیاری از فرصتها و ظرفیتها نمیشدیم و کار را به روال معمول پیش میبردیم، اما امروز این آگاهی و عزم در همه دولت و دستگاه اجرایی ایجاد شده که باید از همه ظرفیتها و به خصوص ظرفیت و مشارکت مردم، برای حل مشکلات بهره گرفت؛ لذا سعی کردهایم به مشکلات به عنوان معدن طلا نگاه کنیم.
پزشکیان با اشاره به برنامه دولت برای بسیج حداکثری ظرفیتهای مردمی در قالب طرح محلهمحوری تصریح کرد: در جنگ ۸ ساله همه دنیا پشت سر رژیم جنایتکار بعثی ایستادند، به این امید که نظام نوپای جمهوری اسلامی را به شکست بکشانند، اما پشتیبانی مردم از نظام و انقلاب مانع تحقق نیات شوم آنها شد؛ رژیم صهیونیستی و آمریکا نیز با همین خیال باطل که با چند روز بمباران میتوانند مردم را علیه جمهوری اسلامی به خیابان بکشانند، به کشور حمله کردند، اما مردم بار دیگر کنار کشور و نظام خود ایستادند و توطئههای آنها را خنثی کردند.
رئیسجمهور با تاکید بر اینکه خودمان را موظف میدانیم تا کنار مردم و دست در دست یکدیگر مشکلات را رفع و عزت و استقلال کشور را اعتلا بخشیم، گفت: اگر کسی تصور کند که میتوان بدون پشتیبانی، حضور و مشارکت مردم مشکلات را رفع کرد، تصور غلطی دارد، اما اگر به مردم، فارغ از جنسیت، زبان و قومیت تکیه کنیم، هیچ مشکلی غیرقابل حل نیست؛ اما نباید مردم با به خودی و غیرخودی تقسیم کرد، این مردم به دنبال عزت، افتخار و سربلندی کشورشان هستند.
وی با اشاره به اینکه در دولت چهاردهم با کمک مردم در حال سامان دادن مشکلات و به ویژه ناترازیها هستیم، خاطرنشان کرد: متاسفانه توسعه نامتوازن مشکلات زیادی برای کشور ایجاد کرده که امروز در تلاش هستیم با مشارکت و کمک مردم این مشکلات را رفع کنیم. به خصوص برای بهبود وضعیت برای افراد دارای معلولیت هر چه در توان داریم به کار گرفتهایم، البته قطعا دولت به تنهایی قادر به رفع همه مشکلات نیست، اما با حضور و مشارکت مردم میتوانیم هر مشکلی را برطرف کنیم.
رئیسجمهور در ادامه با اشاره به مشارکت موثر مردم در نهضت اجرای عدالت در عرصه آموزش اظهار داشت: در سفرهای استانی و برنامههای مرتبط با نهضت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم، صحنههایی میبینیم که اشک را بر صورت ما جاری میکند. مادری که فرزند خود را در تصادف از دست داده و با وجود نداشتن خانه، دیه فرزندش را صرف ساخت مدرسه میکند و موارد مشابه فراوانی که نشان میدهد اگر به مردم تکیه کنیم، هیچ مشکلی غیرقابل حل نیست.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز رئیس سازمان بهزیستی درباره برنامههای جاری برای متناسبسازی شرایط برای حضور بیش از پیش و موثرتر افراد دارای معلولیت در میان مردم و جامعه افزود: این نگاه حاکی از اعتماد و تکیه مسئولان مرتبط به توان و ظرفیتهای شماست و اگر در همه بخشهای جامعه ساری و جاری شود، ظرفیت عظیمی خلق خواهد شد که با انگیزه به دنبال حل مشکلات و بهبود وضعیت است.
رئیسجمهور با بیان اینکه ما در برابر توانمندیها و از آن بالاتر قدرت اراده و پشتکار شما افراد دارای معلولیت سر تعظیم فرود میآوریم، تصریح کرد: دشمن بداند که با تجهیزات و هواپیما نمیتواند یک ملت مصمم، مقاوم و ایستاده را تسلیم و خواستههای خود را به او تحمیل کند؛ ما با کمک شما ایستادهایم تا کشور عزیزمان را هر چه بهتر بسازیم و از خداوند میخواهم به ما در حل مشکلات کمک کند تا شرمنده مردم و شما نباشیم.
پیش از سخنان پزشکیان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی نیز در سخنانی به تشریح رویکرد، برنامهها و اقدامات مرتبط با توانبخشی و نیز تسهیل و تمهید زمینههای حضور موثرتر اجتماعی افراد دارای معلولیت در عرصه اجتماعی پرداختند.
همچنین با حضور رئیسجمهور از ۸ تن از برگزیدگان دارای معلولیت و نیز افراد فعال در حوزه توانبخشی به این افراد، تجلیل به عمل آمد.
۲ تن از افراد دارای معلولیت نیز که با کمکهای توانبخشان سازمان بهزیستی بر معلولیتهای خود غلبه کرده و به موفقیتهای چشمگیر اجتماعی نائل شده بودند، نیز در حضور دکتر پزشکیان به تشریح تجربیات خود پرداختند و یکی از آنان کتاب تالیف شده توسط خود تحت عنوان «اتفاقات بد معدن طلاست» را به رئیس جمهور هدیه داد.
منبع: ریاست جمهوری