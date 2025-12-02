باشگاه خبرنگاران جوان - سردار رضا بنی اسدی‌فر اظهار کرد: ماموران مستقر در گیت بازرسی پلیس فرودگاه بندرعباس، حین کنترل و بازرسی مسافرین پرواز‌های خروجی و بار آنان، به ۲ مسافر در خصوص احتمال حمل مواد مخدر مظنون شدند.

وی افزود: ماموران در ادامه بازرسی‌های تخصصی از بار آنان، مقدار ۱۱ کیلو و ۴۰۰ گرم مواد روانگردان از نوع محلول شیشه که به طرز ماهرانه با روغن خوراکی آغشته شده بود را کشف و ضبط کردند.

این مقام ارشد انتظامی ضمن قدردانی از همکاران و استمرار برخورد قاطع پلیس با سوداگران مرگ، گفت: پرونده قضایی برای هر دو متهم تشکیل و برای ادامه مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است.

سردار بنی اسدی‌فر با تأکید بر تاثیر آموزش انتقال تجارب در کشف مواد مخدر توسط کارکنان پلیس فرودگاه سراسر کشور، خاطرنشان کرد: پلیس فرودگاه با بکارگیری ماموران با تجربه و اشراف اطلاعاتی، دست سوداگران مرگ را در استفاده از صنعت هواپیمایی در فعالیت‌های مجرمانه قطع خواهد کرد.