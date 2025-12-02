باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه حجت متقی گفت: در پی وصول چندین فقره شکایت مبنی بر کلاهبرداری با شگرد فروش حوالههای جعلی خودرو، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی قرار گرفت.
به گفته وی، در بررسیهای اولیه مشخص شد، فردی به هویت معلوم (کارمند سابق یکی از نمایندگیهای شرکتهای مدیران خودرو) با سوء استفاده از سابقه شغلی و ایجاد اعتماد نزد شهروندان اقدام به فروش حوالههای جعلی کرده و پس از دریافت مبلغ کلان متواری شده است.
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا با اشاره به هماهنگیهای قضایی و اجرای اقدامات فنی و پلیسی، تصریح کرد: کارآگاهان با انجام یک سلسله عملیات تخصصی متهم اصلی را در یک موقعیت مناسب غافلگیر و دستگیر کردند و در ادامه ۲ همدست دیگر وی نیز شناسایی و بازداشت شدند.
وی ادامه داد: متهمان در بازجوییها به حدود ۳۰ میلیارد تومان کلاهبرداری از ۱۰ شهروند اعتراف کردند و پس از تکمیل تحقیقات و تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.
سرهنگ متقی به شهروندان توصیه کرد که به هیچ عنوان فریب تبلیغات وسوسه انگیز فروش حواله خودرو در فضای مجازی و کانالهای غیر رسمی را نخورید و هرگونه خرید حواله، ثبت نام یا انتقال خودرو باید صرفا از طریق سامانهها و نمایندگیهای رسمی خودروسازان انجام شود.
منبع: فراجا