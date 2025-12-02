باشگاه خبرنگاران؛ سیده نسترن حسن آبادی _ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، سمنان گفت:تمامی مقاطع تحصیلی مدارس استان در روز چهارشنبه ۱۲ آذر تعطیل و آموزش‌ها به صورت غیرحضوری برگزار شود..

ایلیات در این نشست با اشاره به پیش‌بینی بارش برف و باران در روزهای آینده، بر آمادگی کامل دستگاه‌های خدمات‌رسان، امدادی و عملیاتی تأکید کرد. وی گفت هماهنگی مستمر دستگاه‌های مسئول در کاهش خطرات ناشی از شرایط جوی و آلودگی هوا نقش اساسی دارد و لازم است برنامه‌ها بدون وقفه و با دقت اجرا شود تا خدمت‌رسانی به مردم دچار اختلال نشود. او همچنین وضعیت فعلی کیفیت هوا در استان را عادی توصیف کرده و از آغاز بارش‌ها و بهبود شرایط جوی در روزهای آینده خبر داد