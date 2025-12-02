منابع خبری اعلام کردند که مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا بازداشت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دفتر دادستانی عمومی اروپا روز سه‌شنبه اعلام کرد که پلیس بلژیک به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد کلاهبرداری مشکوک به دفتر دیپلماتیک اتحادیه اروپا (EEAS) در بروکسل و یک کالج آموزشی، کالج اروپا در بروژ حمله کرده است.

دادستان‌ها اعلام کردند که سه مظنون در تحقیقات مربوط به آموزش دیپلمات‌های جوان با بودجه اتحادیه اروپا بازداشت شدند. شبکه بلژیکی VRT اعلام کرد که فدریکا موگرینی، دیپلمات ارشد سابق اتحادیه اروپا و رئیس فعلی کالج اروپا در میان آنها بوده است. دادستان‌های اتحادیه اروپا اعلام کردند که نمی‌توانند هویت افراد را فاش کنند.

به درخواست دادستان‌ها، روز سه‌شنبه به چندین ساختمان سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا (EEAS)، کالج اروپا و خانه‌های مظنونان یورش برده شد. این کالج، موسسه‌ای است که فارغ‌التحصیلان دانشگاه از کشور‌های عضو اتحادیه اروپا می‌توانند در آن برای مشاغل احتمالی در اتحادیه اروپا آماده شوند.

دادستان‌ها اعلام کردند که "سوءظن شدیدی" به تقلب در مناقصه‌ای دارند که یک برنامه آموزشی نه ماهه برای دیپلمات‌های جوان در سراسر کشور‌های عضو در سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۲ اعطا کرده است. این مناقصه توسط سرویس دیپلماتیک برگزار و توسط کالج برنده شد.

کالج از اظهار نظر در مورد این گزارش خودداری کرد. سخنگوی کمیسیون اروپا در مورد سوالات مربوط به این گزارش اظهار نظری نکرد.

منبع: رویترز