باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری- علی زعفری، نایبرئیس اتحادیه کافیشاپها در آیین افتتاح دومین نمایشگاه بینالمللی قهوه و کافه ایران با اشاره به رشد چشمگیر صنعت قهوه در کشور گفت: خوشبختانه امسال شاهد برگزاری دومین فستیوال قهوه و کافه هستیم. در این دوره حدود ۴۰۰ برند و بیش از ۱۰۰ شرکت داخلی و خارجی حضور دارند.
وی ادامه داد:ما توانستهایم تمامی واردکنندگان اصلی تجهیزات مرتبط با قهوه و کافیشاپ را گرد هم آوریم و مجموعهای از ورکشاپها و رویدادهای تخصصی را برای علاقهمندان، بهویژه برای مصارف خانگی، برگزار کنیم تا مردم با استانداردهای صحیح قهوهنوشی و روشهای حرفهایتر آمادهسازی قهوه آشنا شوند.
زعفری با اشاره به رشد تعداد کافیشاپها در سالهای اخیر اظهار کرد: تنها در سال گذشته بیش از سههزار واحد جدید راهاندازی شده و اکنون نزدیک به ۳۰ هزار کافه در کشور فعال هستند. در تهران بهتنهایی بیش از هفت هزار کافه داریم و در کلانشهرها و حتی شهرهای کوچک نیز شاهد گسترش این فضاهای فرهنگی هستیم.
او افزود: کافهنشینی امروز به بخشی از سبک زندگی شهری تبدیل شده است و این فضاها در ایجاد آرامش و نشاط اجتماعی نقش مهمی ایفا میکنند.
نایبرئیس اتحادیه کافیشاپها با تأکید بر مشکلات ناشی از فعالیت واحدهای غیرمجاز تصریح کرد: متأسفانه در سالهای اخیر با پدیده تداخل صنفی مواجه بودهایم. برخی واحدهایی که هیچ سنخیتی با حوزه قهوه ندارند، بهطور غیرقانونی اقدام به عرضه نوشیدنیهایی میکنند که حتی سلامت آنها نیز تأیید نشده است. در حالیکه کافههای رسمی زیر نظر اتحادیه و وزارت بهداشت فعالیت دارند و از قوانین سختگیرانه بهداشتی پیروی میکنند، واحدهای فاقد مجوز بدون نظارت مشغول کارند و باعث بدنامی صنف میشوند.
او افزود: سال گذشته بیش از ۲۵۰۰ واحد شناسایی و به آنها ماده ۲۷ برای پلمب ابلاغ شد، اما هنوز هماهنگی کامل میان ارگانهای نظارتی برای اجرای این مصوبات وجود ندارد.
زعفری ادامه داد: هر واحد کافیشاپ پیش از صدور جواز، موظف است تأییدیه بهداشت دریافت کند. وجود سینک دو لگن، کارت بهداشت کارکنان، استاندارد شیر و آب مصرفی و رعایت اصول نظافت از موارد الزامی است. در مقابل، برخی دکهها یا سوپرمارکتها بدون هیچیک از این شرایط، اقدام به فروش قهوه میکنند و هیچ برخورد مؤثری با آنها نشده است.
نایبرئیس اتحادیه کافیشاپها درباره برخی حواشی مطرحشده در فضای مجازی گفت: واحدهایی که در حوزه سرو نوشیدنیهای خاص، موسیقیهای غیرمجاز یا موارد خلاف ضوابط فعالیت میکنند، هیچکدام مجوز کافیشاپ ندارند. آنها معمولاً با مجوز گردشگری، سفرهخانه یا رستوران فعالیت میکنند. متأسفانه هرگاه حادثه یا حاشیهای پیش میآید، نام کافهها مطرح میشود، در حالی که این موارد ربطی به اعضای رسمی اتحادیه ندارد.
درباره حجاب و ضوابط اجتماعی
او افزود: موضوع حجاب سیاست کلان کشور است و اتحادیه اجازه برخورد سلبی ندارد. اما تمامی کارکنان پشت کانتر کافیشاپها ملزم به رعایت حجاب قانونی هستند. تجربه سالهای قبل نشان داده برخوردهای غیرمدبرانه فقط زمینهساز تنش اجتماعی و سوءاستفاده رسانههای خارجی میشود.
رشد چشمگیر مصرف قهوه در کشور
زعفری با اشاره به آمار مصرف قهوه در ایران گفت:مصرف قهوه در کشور طی سالهای اخیر شش برابر شده است. در سال ۱۳۹۶ سرانه مصرف حدود صد گرم بود، اما اکنون به ۶۰۰ گرم رسیده و سال گذشته بیش از ۵۰ هزار تن قهوه به کشور وارد شد. البته در مقایسه با کشورهایی چون فنلاند با سرانه ۱۲ کیلوگرم، هنوز فاصله زیادی داریم، اما هدفگذاری ما این است که طی پنج سال آینده به سرانه دو کیلوگرم برسیم.
قهوه؛ سالمترین نوشیدنی پس از آب
به گفته زعفری، قهوه یکی از سالمترین نوشیدنیهای جهان پس از آب است و خواص فراوانی برای سلامت دارد. او گفت: قهوه برای بهبود عملکرد قلب، حافظه، پیشگیری از آلزایمر و پارکینسون بسیار مفید است. توصیه میشود هر فرد روزانه تا حدود ۴۰۰ میلیگرم کافئین دریافت کند تا از اثرات مثبت آن بر تمرکز و نشاط بهرهمند شود.
تأثیر نوسانات قیمت جهانی
او درباره افزایش قیمت قهوه نیز توضیح داد:در ماههای اخیر بهدلیل رشد نرخ جهانی و هزینههای داخلی، بهای قهوه افزایش یافته که فشار زیادی بر فعالان صنف وارد کرده است. با این حال، صنعت کافهداری ایران همچنان پویا و رو به رشد است و شاهد راهاندازی کافههای مدرن و برندهای جدید در شهرهای بزرگ هستیم.
زعفری در پایان با اشاره به رشد کیفی کافههای کشور گفت:امروز ایران جزو ۲۰ کشور برتر جهان از نظر طراحی فضا، کانسپت و کیفیت ارائه خدمات در حوزه کافهداری است. بسیاری از کافههای مدرن ایرانی از نظر زیبایی و کیفیت خدمات، حتی از نمونههای مشابه در آمریکا یا اروپا جذابتر هستند. این روند نشان میدهد موج جدید کافههای مدرن سهم مهمی در رشد صنعت قهوه کشور دارند.