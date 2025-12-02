باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، رئیس ستادکل نیروهای مسلح با حضور در قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا (ص) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از بخشهای مختلف این قرارگاه بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند اجرای پروژههای این قرارگاه قرار گرفت.
سرلشکر موسوی در این بازدید با قدردانی از زحمات و اقدامات صورت گرفته در قرارگاه خاتمالانبیا (ص) عنوان کرد: هرجا کار زمین ماندهای در کشور بوده است نیروهای این قرارگاه آستین همت را بالا زدهاند و آن کار را به سرانجام رساندهاند.
وی با بیان اینکه قرارگاه خاتمالانبیا (ص) از دل انقلاب و دفاع مقدس رشد کرده است عنوان کرد: این قرارگاه باروحیه جهادی و انقلابی و با استفاده از جوانان متخصص و بهکارگیری علم و فناوری کارهای بزرگی را در سطح کشور انجام داده است که مایه افتخار ملت ایران است.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح افزود: میبایست اقدامات صورت گرفته توسط قرارگاه خاتمالانبیا (ص) به نحو شایسته رسانهای شده و به اطلاع ملت بزرگ ایران برسد تا مردم عزیز از اقدامت بزرگ صورت گرفته مطلع شده و بدانند تبلیغات دشمن دروغی بیش نیست.
وی افزود: قرارگاه خاتم چهره زیبایی از توانایی نیروهای انقلابی و مجموعه نظام در مدیریت و سازندگی به نمایش میگذارد.
سرلشکر موسوی ادامه داد: اقدامات قرارگاه خاتمالانبیا (ص) صرفاً جنبه اقتصادی ندارد و در حوزههای فرهنگی و سیاسی هم اثرات تعیینکنندهای از خود بجا میگذارد.
سرلشکر موسوی اقدامات قرارگاه خاتمالانبیا (ص) را یکی از بهترین کارها برای تقویت بنیه دفاعی کشور دانست و عنوان کرد: از آنجایی که فعالیتهای ما در راستای دفاع همهجانبه است و در این راستا فعالیتهایی که قرارگاه خاتمالانبیا (ص) در حوزههای مختلف نفت، گاز، سدسازی، آبرسانی و محرومیتزدایی سایر حوزههای انجام میدهند که به آبادانی کشور و مردم است بنابراین در راستای تقویت بنیه دفاعی کشور است.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح بر انتقال تجربیات قرارگاه خاتم به سایر بخشهای کشور و نیروهای مسلح تأکید و ادامه داد: این قرارگاه باید دانش و فناوری و روحیه جهادی خود را به بخشهای دولتی و خصوصی انتقال دهد تا موجب رشد و شکوفایی آنها شود.
وی ادامه داد: علاوه بر این قرارگاه خاتم میبایست توانایی خود را به بخشهای نوپا در نیروهای مسلح و کشور که وارد حوزه سازندگی شدهاند نیز منتقل کند.
سرلشکر موسوی در پایان عنوان کرد: خطاب به ملت شریف ایران عرض میکنم فرزندان شما در قرارگاه خاتمالانبیا (ص) برای حل مشکلات شما و آبادانی کشور شبانه روز در حال تلاش و فعالیت هستند.