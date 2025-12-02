رئیس ستادکل‌ نیروهای‌ مسلح، بر انتقال تجربیات قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سایر بخش‌های مختلف کشور تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح با حضور در قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از بخش‌های مختلف این قرارگاه بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند اجرای پروژه‌های این قرارگاه قرار گرفت.

سرلشکر موسوی در این بازدید با قدردانی از زحمات و اقدامات صورت گرفته در قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) عنوان کرد: هرجا کار زمین مانده‌ای در کشور بوده است نیرو‌های این قرارگاه آستین همت را بالا زده‌اند و آن کار را به سرانجام رسانده‌اند.

وی با بیان اینکه قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) از دل انقلاب و دفاع مقدس رشد کرده است عنوان کرد: این قرارگاه باروحیه جهادی و انقلابی و با استفاده از جوانان متخصص و به‌کارگیری علم و فناوری کار‌های بزرگی را در سطح کشور انجام داده است که مایه افتخار ملت ایران است.

رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح افزود: می‌بایست اقدامات صورت گرفته توسط قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) به نحو شایسته رسانه‌ای شده و به اطلاع ملت بزرگ ایران برسد تا مردم عزیز از اقدامت بزرگ صورت گرفته مطلع شده و بدانند تبلیغات دشمن دروغی بیش نیست.

وی افزود: قرارگاه خاتم چهره زیبایی از توانایی نیرو‌های انقلابی و مجموعه نظام در مدیریت و سازندگی به نمایش می‌گذارد.

سرلشکر موسوی ادامه داد: اقدامات قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) صرفاً جنبه اقتصادی ندارد و در حوزه‌های فرهنگی و سیاسی هم اثرات تعیین‌کننده‌ای از خود بجا می‌گذارد.

سرلشکر موسوی اقدامات قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) را یکی از بهترین کار‌ها برای تقویت بنیه دفاعی کشور دانست و عنوان کرد: از آنجایی که فعالیت‌های ما در راستای دفاع همه‌جانبه است و در این راستا فعالیت‌هایی که قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) در حوزه‌های مختلف نفت، گاز، سدسازی، آبرسانی و محرومیت‌زدایی سایر حوزه‌های انجام می‌دهند که به آبادانی کشور و مردم است بنابراین در راستای تقویت بنیه دفاعی کشور است.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح بر انتقال تجربیات قرارگاه خاتم به سایر بخش‌های کشور و نیرو‌های مسلح تأکید و ادامه داد: این قرارگاه باید دانش و فناوری و روحیه جهادی خود را به بخش‌های دولتی و خصوصی انتقال دهد تا موجب رشد و شکوفایی آنها شود.

وی ادامه داد: علاوه بر این قرارگاه خاتم می‌بایست توانایی خود را به بخش‌های نوپا در نیرو‌های مسلح و کشور که وارد حوزه سازندگی شده‌اند نیز منتقل کند.

سرلشکر موسوی در پایان عنوان کرد: خطاب به ملت شریف ایران عرض می‌کنم فرزندان شما در قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) برای حل مشکلات شما و آبادانی کشور شبانه روز در حال تلاش و فعالیت هستند.

برچسب ها: رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء
خبرهای مرتبط
سرلشکر موسوی:
نداجا به هرگونه تجاوزی پاسخ پشیمان کننده خواهد داد
سرلشکر موسوی: بسیج آماده پاسخ به نیاز‌های کشور در همه حوزه‌ها است
تقدیر رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح از حضور مردم در تشییع شهدای گمنام
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۱۱ آذر
بحث رفع فیلترینگ تلگرام دنبال می‌شود/ مهمترین چالش کشور مسائل اقتصادی است
رژیم صهیونیستی اگر یک درس عبرت‌آمیز نگیرد دائم به تجاوزات خود ادامه می‌دهد
عراقچی: ایران و ترکیه مصممند با همکاری نزدیک در مسیر صلح پایدار منطقه‌ای گام بردارند
مهاجرانی: درخصوص بنزین قرار نبود مردم را شگفت‌زده کنیم/۵ اقدام عملی دولت درمورد انرژی
رزمایش سهند ۲۰۲۵ نشان‌دهنده‌ وجود اراده‌ جدی در میان‌ کشورهای‌ مستقل برای‌ دفاع‌ از خود است
جلسه غیرعلنی مجلس درباره بررسی بودجه سالانه
بررسی لایحه دوفوریتی الحاق برخی مواد به قانون بودجه سالانه در دستورکار مجلس
تاجگردون: نمایندگان نمی توانند در حین بررسی بودجه پیشنهادات حکمی داشته باشند
رسیدگی دیوان محاسبات به ترک فعل در اجرای تکلیف انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی
آخرین اخبار
سرلشکر موسوی: دانش قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) به بخش‌های مختلف منتقل شود
پزشکیان: با تکیه بر اراده و پشتکار افراد دارای معلولیت و همه مردم ایران ایستاده‌ایم
رئیس کل سازمان نظام پزشکی از سوی رئیس‌جمهور منصوب شد
مهاجرانی: درخصوص بنزین قرار نبود مردم را شگفت‌زده کنیم/۵ اقدام عملی دولت درمورد انرژی
بحث رفع فیلترینگ تلگرام دنبال می‌شود/ مهمترین چالش کشور مسائل اقتصادی است
عملکرد صنعت بیمه آسیب‌شناسی شود/ لزوم بازنگری در قوانین بیمه
تاجگردون: نمایندگان نمی توانند در حین بررسی بودجه پیشنهادات حکمی داشته باشند
رسیدگی دیوان محاسبات به ترک فعل در اجرای تکلیف انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی
رزمایش سهند ۲۰۲۵ نشان‌دهنده‌ وجود اراده‌ جدی در میان‌ کشورهای‌ مستقل برای‌ دفاع‌ از خود است
عراقچی: ایران و ترکیه مصممند با همکاری نزدیک در مسیر صلح پایدار منطقه‌ای گام بردارند
بررسی لایحه دوفوریتی الحاق برخی مواد به قانون بودجه سالانه در دستورکار مجلس
جلسه غیرعلنی مجلس درباره بررسی بودجه سالانه
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۱۱ آذر
رژیم صهیونیستی اگر یک درس عبرت‌آمیز نگیرد دائم به تجاوزات خود ادامه می‌دهد
تلاش می‌کنیم تا پایان سال مسئله تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را به نتیجه برسانیم
عراقچی: ما هیچ‌گاه میز مذاکره را ترک نکرده‌ایم/ دیپلماسی جزئی اصیل از رویکرد و اصول ما است
تسلیت رهبر انقلاب به سقاب اصفهانی معاون رئیس‌جمهور در پی درگذشت همسر ایشان
پیگیری وضعیت سلامت رضا امیرخانی از سوی رهبر انقلاب
فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا: پاسخ ایران به هرگونه تعرضی قاطع و پشیمان‌کننده است
رزمایش ضدتروریستی سازمان شانگهای؛ ائتلاف‌سازی برای معماری جدید امنیت منطقه‌ای
توصیه وزیر کشور به استانداران درباره نحوه تعامل با سفارت چین