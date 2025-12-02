یکی از چالش‌هایی که بسیاری از متقاضیان اقامت ترکیه با آن روبه‌رو می‌شوند، پرداخت هزینه حق خاک و کارت اقامت (İkamet Tezkeresi) است؛

یکی از چالش‌هایی که بسیاری از متقاضیان اقامت ترکیه با آن روبه‌رو می‌شوند، پرداخت هزینه حق خاک و کارت اقامت (İkamet Tezkeresi) است؛ هزینه‌ای که بدون تکمیل آن، روند دریافت اقامت متوقف می‌شود. در ماه‌های اخیر، تعداد زیادی از ایرانیانی که برای راندوو اقدام کرده‌اند، از نحوه پرداخت این هزینه‌ها و محدودیت‌های بانکی ترکیه گلایه داشته‌اند.

بر اساس مقررات اداره مهاجرت ترکیه، نخستین مرحله برای پرداخت هزینه‌ها، دریافت عدد ۱۵ رقمی Tahakkuk No است که در فرم راندوو درج می‌شود. بدون این شماره، امکان ورود به بخش پرداخت وجود ندارد و بسیاری از متقاضیان به دلیل نداشتن آن، روند را نیمه‌کاره رها می‌کنند.

پس از دریافت شماره پرداخت، متقاضی باید وارد سایت dijital.gib.gov.tr شود و از بخش  Göç İdaresi İkamet Tezkeresi Harcı Ödeme گزینه مربوط به پرداخت حق خاک و کارت اقامت را انتخاب کند. اما در این مرحله، بسیاری از کاربران با مشکل مواجه می‌شوند؛ چراکه برای تکمیل پرداخت، نیاز به کارت بانکی ترکیه وجود دارد.

روش اول پرداخت هزینه: استفاده از خدمات پرداخت بین‌المللی

بخش قابل‌توجهی از کاربران ایرانی گزارش داده‌اند که به دلیل نداشتن کارت بانکی معتبر، قادر به پرداخت هزینه‌های مهاجرتی نیستند. برخی شرکت‌های واسط در ماه‌های اخیر اعلام کرده‌اند که امکان انجام پرداخت بین المللی را از طریق اطلاعات کاربر فراهم کرده‌اند.
در این شیوه، کاربر مشخصات مورد نیاز را ارائه می‌کند و عملیات پرداخت توسط شرکت انجام می‌شود. این روش برای افرادی که وقت بسیار محدود دارند یا دسترسی به کارت بانکی ترکیه ندارند مناسب است؛ اما هزینه کارمزد و زمان پردازش در شرکت‌های مختلف متفاوت گزارش شده است.

روش دوم پرداخت هزینه: استفاده از لیرکارت یا توریست کارت ترکیه

روش دوم که بسیاری از کارشناسان مهاجرتی آن را «ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین مسیر» توصیف می‌کنند، استفاده از یک لیر کارت یا توریست کارت ترکیه است.
این کارت‌ها که به‌طور ویژه برای اتباع خارجی طراحی شده‌اند، به کاربر امکان می‌دهند بدون افتتاح حساب بانکی، پرداخت‌های لیری خود را در سیستم بانکی ترکیه انجام دهد.

دارندگان این کارت‌ها می‌توانند:

  • کارت را با ریال شارژ کنند
  • هزینه‌های حق خاک، کارت اقامت و هزینه‌های جانبی را پرداخت کنند
  • کارت را به‌صورت فیزیکی در ترکیه برای خریدهای آنلاین و آفلاین استفاده کنند
  • حتی از داخل ایران خریدهای اینترنتی لیری انجام دهند
  • اشتراک سرویس‌هایی که پرداختشان لیری است (از دوره‌های آموزشی تا ابزارهای دیجیتال) تسویه کنند

برخی کاربران ایرانی گفته‌اند که داشتن یک کارت لیری باعث شده فرآیند پرداخت‌های مهاجرتی، ثبت‌نام دانشگاه، رزرو هتل و خرید روزمره‌شان در ترکیه با سرعت بیشتری انجام شود و از مشکلات پرداخت ارزی جلوگیری کرده است.

با توجه به محدودیت‌های بانکی ترکیه برای اتباع خارجی، بسیاری از ایرانیان در روند پرداخت هزینه‌های اقامت دچار مشکل می‌شوند. اما با استفاده از یکی از دو مسیر معرفی‌شده پرداخت بین‌المللی از طریق شرکت‌های واسط یا داشتن لیرکارت/توریست کارت ترکیه امکان تکمیل پرداخت‌ها بدون اتلاف وقت فراهم می‌شود. کارشناسان توصیه می‌کنند که متقاضیان پیش از مراجعه به راندوو، شماره Tahakkuk No و ابزار پرداخت معتبر را آماده کنند تا روند اداری اقامت با مشکل روبه‌رو نشود.

