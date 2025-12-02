سخنگوی وزارت امور خارجه قطر تأکید کرد که دوحه عزم راسخ برای حمایت از هرگونه گفتگوی سیاسی بین آمریکا و ونزوئلا را دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ماجد الانصاری، مشاور نخست وزیر قطر و سخنگوی وزارت امور خارجه قطر گفت: با وجود اینکه قطر روابط بین ایالات متحده و ونزوئلا را زیر نظر دارد و مایل است به عنوان میانجی برای حل بحران عمل کند دوحه هنوز هیچ درخواستی در این زمینه دریافت نکرده است.

این دیپلمات ارشد قطری در یک نشست خبری گفت: "ما از نزدیک تنش‌ها در آن بخش از جهان را زیر نظر داریم و نگران ارزیابی‌ها از آنچه اتفاق می‌افتد هستیم. ما همچنان آماده‌ایم و عزم راسخ داریم که در صورت لزوم از هرگونه گفتگوی سیاسی بین طرفین حمایت کنیم. "

وی افزود: "چنین گفتگویی در حال حاضر در حال انجام نیست، اما ما همیشه آماده ارائه هرگونه کمکی به جامعه بین‌المللی، دوستانمان در ایالات متحده، ونزوئلا و سایر کشور‌ها هستیم. "

در دسامبر ۲۰۲۳، واشنگتن و کاراکاس توافق کردند که ۱۰ زندانی آمریکایی در ونزوئلا را آزاد کنند. جو بایدن، رئیس جمهور وقت آمریکا، الکس صعب، متحد نزدیک رهبر ونزوئلا را در ازای آزادی زندانیان سیاسی، از جمله ۱۰ تبعه آمریکایی، عفو کرد. محمد الخلیفی، وزیر مشاور در وزارت امور خارجه قطر در آن زمان گفت که این توافق پس از یک سری مذاکرات با میانجیگری دوحه حاصل شده است.

از زمان به قدرت رسیدن دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، واشنگتن کاراکاس را به عدم انجام تلاش‌های کافی برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر متهم کرده است. در ماه نوامبر، پنتاگون از اعزام یک گروه ضربت به رهبری ناو هواپیمابر جرالد آر. فورد به کارائیب برای مبارزه با تروریست‌های مواد مخدر در منطقه خبر داد.

منبع: تاس

