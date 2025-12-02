باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز سه‌شنبه مدعی شد که اگر هر دو طرف حسن نیت نشان دهند، توافق بین اسرائیل و سوریه امکان‌پذیر است.

نتانیاهو در بازدید از مرکز اصلی نیرو‌های ارتش رژیم صهیونیستی در تل هاشومر به خبرنگاران گفت: «با حسن نیت و تفاهم می‌توان با سوری‌ها به توافق رسید، اما ما به اصول خود پایبند خواهیم بود.»

وی افزود که اسرائیل انتظار دارد سوریه یک منطقه غیرنظامی از پایتخت خود دمشق تا منطقه حائل، از جمله مسیر‌های منتهی به کوه هرمون (جبل‌الشیخ) ایجاد کند. نخست وزیر این رژیم ادعا کرد که اسرائیل «از جوامع خود در مرزهایمان از جمله در مرز شمالی دفاع خواهد کرد.»

اظهارات نتانیاهو پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده از اسرائیل خواست تا گفتگوی «قوی» با سوریه را حفظ کند و به آن در مورد دخالت در «تحول سوریه به یک کشور مرفه» هشدار داد.

منبع: رویترز