رئیس پلیس آگاهی استان از دستگیری جوانی خبر داد که با رسید جعلی از چند فروشگاه و اغذیه‌فروشی کلاهبرداری کرده بود.

باشگاه خبرنگاران؛ سیده نسترن حسن آبادی_ سرهنگ محمود گیلانی، رئیس پلیس آگاهی استان سمنان، از دستگیری فردی خبر داد که با ارائه رسیدهای جعلی از چندین اغذیه‌فروشی و سوپرمارکت در شهر سمنان اقدام به کلاهبرداری کرده بود. 

وی افزود:این پرونده پس از ثبت شکایت یکی از شهروندان، در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

به گفته سرهنگ گیلانی، با انجام بررسی‌های تخصصی و فنی، مشخص شد متهم که جوانی ۲۰ ساله است، طی روزهای گذشته با مراجعه به چند واحد صنفی و ارائه رسیدهای جعلی، کالا دریافت کرده و سپس متواری شده است؛ کارآگاهان پلیس با رصد دقیق و اقدامات میدانی، موفق شدند متهم را شناسایی کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان افزود: متهم در تحقیقات پلیسی به ۱۲ فقره کلاهبرداری اعتراف کرده است. وی تصریح کرد که پس از تکمیل پرونده، متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

