ساماندهی و انضباط شهری در ۴۵ محور پایتخت

باشگاه خبرنگاران جوان - داود گودرزی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران در سومین نشست با اتاق اصناف و اتحادیهها که امروز سه شنبه ۱۱ آذرماه با حضور مجتبی اقوامی پناه، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران و مسوولین اتاق اصناف و اتحادیهها با محوریت بررسی موضوعات مختلف و مورد درخواست اتاق اصناف و اتحادیهها برگزار شد، پس از استماع نظرات و درخواستهای آنان بر حل موارد و موضوعات مطرح در این جلسه تاکید کرد.
گودرزی در این جلسه گفت: انعقاد تفاهمنامه همکاری مابین شهرداری تهران و اتاق اصناف نشاندهنده عزم مدیریت شهری جهت به کارگیری ظرفیتهای مردمی و بخش خصوصی در حل مسائل شهری و ایجاد نظم و ساماندهی در فعالیتهای صنفی است و ان شاء الله با تشریک مساعی، مودت، همیاری و همکاریهای مشترک موضوعات مورد درخواست روسای اتحادیهها حل و فصل خواهد شد.
مجتبی اقوامی پناه، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران نیز در این نشست با اشاره به اجرای طرح ساماندهی و انضباط شهری در ۵۸ محور پایتخت، گفت: از ۵۸محور، ۱۷ محور ساماندهی شدند و ۲۸ محور نیز در حال انجام است و محورهای دیگر نیز تا پایان سال به طور کامل ساماندهی خواهند شد و ان شاء الله با همکاریهای مشترک شهرداری تهران و اتاق اصناف و اتحادیهها و نیز با برگزاری مستمر این جلسات، مطالبات اتحادیهها و اصناف بررسی و رفع خواهد شد.
در این جلسه روسای اتحادیهها به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود جهت رفع مسائل و موضوعات مرتبط به صنف و اتحادیه خود، چون مشکلات بارگیری در پیاده راههای ۱۵خرداد و مصطفی خمینی، لزوم ایجاد مجتمع خودرویی ماشین آلات سنگین جهت خدمات تعمیرگاهی، لزوم ساماندهی دستفروشان کتاب در محدوده خیابان انقلاب، ساماندهی بساط گستران در خیابان انقلاب، درخواست صدور اسناد مالکیت برای واحدهای صنفی تخریب شده در منطقه ۱۱ و تهاتر در منطقه ۱۸، ساماندهی بساط گستران در خیابان انبار نفت، احداث انبار طبقاتی و پروژه تره بار مرکزی، تعیین تکلیف اختصاص زمین برای احداث پردیس فناوری، بررسی موضوعات قانونی چگونگی دریافت نرخ عوارض از تابلوهای مجتمعهای تجاری و... مطرح و در خصوص موارد فوق بحث و تبادل نظر و دستورات لازم صادر شد.
منبع: شهرداری