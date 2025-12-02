رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: رویکرد جدید مواجهه با معلولیت، عبور از نگاه طردکننده و حرکت به سمت جامعه‌ای فراگیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدجواد حسینی در مراسم بزرگداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت که با حضور رئیس‌جمهور در محل سالن اجلاس سران برگزار شد، افزود: در نگاه طرد، معلول فردی ناتوان، نیازمند به کمک و دارای وابستگی مستمر تلقی می‌شود، اما در رهیافت جدید که شامل ادغام و تلفیق اجتماعی است فرد معلول انسانی است با توانمندی‌هایی مختلف که به واسطه طرد اجتماعی نه تنها از دسترسی به حقوق خود محروم مانده بلکه جامعه نیز از توانمندی‌هایش محروم شده است.

وی تاکید کرد: بنابراین باید با ادغام اجتماعی زمینه حضور فعال آنها را در جامعه فراهم کرد در این رویکرد افراد با نیاز‌های ویژه معلول نیستند بلکه جامعه‌ای که فرصت و دسترسی برابر را فراهم نمی‌کند معلول است.

حسینی ادامه داد: سازمان بهزیستی به نمایندگی از دولت چهاردهم تمام تلاش خود را برای تبیین این وضعیت می‌کند و تلاش می‌کنیم تا جامعه را از محدودیت دور کرده و ادغام اجتماعی را با رویکرد عدالت ترجیحی، فراگیری عادلانه، دسترس پذیر و بدون مانع، شهر دوستدار انسان که دوستدار معلول است، فراهم کنیم.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اقدامات انجام شده در این دولت برای افراد دارای معلولیت گفت: ایجاد ۹۰ هزار فرصت شغلی، تحویل ۱۵ هزار مسکن و ۱۶ هزار جهیزیه، هدایت تحصیلی ۲۰۰ هزار دانش‌آموز و دانشجو، حمایت توانبخشی از ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار معلول، به‌کارگیری ۳۰۰۰ معلول در دستگاه‌های دولتی و دریافت مجوز برگزاری دومین آزمون استخدامی و به‌کارگیری بیش از ۴۰۰۰ فرد در دستگاه‌های دولتی را انجام داده‌ایم.

حسینی ادامه داد: برای اولین بار برای طیف اوتیسم ردیف شغلی دریافت کردیم، همچنین ۳۵ ساختگاه پنل خورشیدی ۳ مگاواتی برای اشتغال ۲۱ هزار معلول سخت اشتغال تا پایان سال افتتاح می‌شود، خدمات توانبخشی از ۹ خدمت به ۵۹ خدمت در دولت چهاردهم ارتقا یافت، بودجه اختصاص یافته به قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در این دولت ۷ برابر شد و به ۲۴ هزار میلیارد تومان رسید و رکورد بودجه بهزیستی در این دولت با رسیدن به سهم ۲.۴ از بودجه عمومی دولت شکسته شد.

حسینی با تأکید براینکه در سازمان بهزیستی مدعی‌العموم قانون جامعه حمایت از حقوق معلولان هستیم، گفت: با همه خدماتی که دولت‌ها ارائه دادند اهداف این قانون با آنچه انجام شده فاصله زیادی دارد و ما تمام تلاش خود را برای اجرای ۳۴ ماده آن به کار می‌گیریم.

ادغام اجتماعی رویکرد جدید مواجهه با معلولیت است/ ایجاد ۹۰ هزار شغل برای معلولان
