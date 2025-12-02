کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: افزایش قیمت تمام شده زمین که زمینه ساز افزایش قیمت تمام شده ساخت مسکن می‌شود از طریق حذف ماده ۵۰ انجام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-حسین محمدی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: اجرای ماده ۵۰ یکی از مهم‌ترین اقدامات در حوزه اقتصاد مسکن به شمار می رود که زمینه ساز بهبود وضعیت اراضی در کشور خواهد شد اما در حال حاضر اجرای این طرح با موانعی مواجه شده و اعلام شده است که‌ طبق برنامه هفتم قرار است که‌ این‌ طرح با تأخیر  اجرایی شود‌.

وی ادامه داد: این طرح یکی از مؤثرترین اقداماتی است که خود باعث می شود قیمت زمین از قیمت تمام شده ساخت مسکن کاهش یابد اما ممکن است با اجرای این طرح و حذف ماده ۵۰ هم شاهد انحصار زمین و هم شاهد افزایش قیمت تمام شده قیمت مسکن باشیم. 

او با اشاره به اینکه کشور ایران دارای اراضی بسیار زیادی است که اگر این اراضی از انحصار خارج شود به طور قطع شاهد افزایش میزان تولید واحدهای مسکونی در کشور خواهیم بود گفت: ماده ۵۰ برنامه هفتم با هدف الحاق ۳۳۰ هزار هکتار زمین به محدوده‌های شهری و روستایی تصویب شد تا عرضه زمین افزایش یابد و فشار قیمتی بر بازار مسکن کاهش پیدا کند و حالا حذف یا تعلیق این ماده به‌معنای بازگشت به همان سیاست انحصار زمین است.

وی با اشاره به اینکه حذف ماده ۵۰ موجب کند شدن برنامه‌های توسعه شهری می شود افزود: در صورتی که به هر دلیلی قصد ندارد ۳۳۰ هزار هکتار را اعمال کند، حداقل زمین‌هایی که در محدوده‌های شهری در اختیار وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن است را شفاف اعلام و عرضه کند.

کارشناس مسکن یادآور شد: امروزه بخش عمده قیمت مسکن را قیمت زمین تشکیل می‌دهد. تورم زمین از تورم عمومی کشور و تورم خود مسکن بیشتر است. در گذشته مالکان برای مشارکت در ساخت به سهم ۵۰ درصدی راضی بودند. اما امروز سهم مالکان از سرمایه مشارکت ساخت به ۶۰ درصد رسیده است.

گفتنی است که پیش از این کاظمیان معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده بود که این طرح در حال بازنگری و اصلاح است.

 

