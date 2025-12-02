طبق آخرین آمارهای مرکز آمار بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «تخم مرغ ماشینی» با ۹.۷ درصد، «شیر پاستوریزه» با ۶.۲ درصد و «خامه پاستوریزه» با ۵.۶ درصد است

در آبان ماه ۱۴۰۴ تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب برای گروه‌های مختلف کالاهای خوراکی در مناطق شهری کشور بشرح زیر است:

نان و غلات

در این گروه، اقلام «برنج خارجی درجه یک» با ۸.۱ درصد، «برنج ایرانی درجه یک» با ۵.۲ درصد و «رشته آش» با ۴.۸ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن‌ها

در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «ماهی قزل آلا» با ۶.۵ درصد، «گوشت گاو یا گوساله» با ۶.۳ درصد و «گوشت گوسفند و کنسرو ماهی» با ۳.۳ درصد است.

لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن

در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «تخم مرغ ماشینی» با ۹.۷ درصد، «شیر پاستوریزه» با ۶.۲ درصد و «خامه پاستوریزه» با ۵.۶ درصد است.

میوه و خشکبار

در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «کشمش پلویی» با ۱۴.۲ درصد، «سیب و لیمو ترش» با ۱۳.۳ درصد و «هندوانه» با ۱۳.۱ درصد می‌باشد. هم‌چنین بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «موز» با ۴.۴- درصد و «پرتقال» با ۴.۳- درصد است‌

سبزیجات و حبوبات

در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «گوجه فرنگی» با ۴۳.۱ درصد، «فلفل دلمه‌ای» با ۱۳.۱ درصد، «کدو سبز» با ۱۰.۷ درصد، «سیب زمینی» با ۹.۸ درصد و «پیاز» با ۸.۸ درصد می‌باشد. هم‌چنین بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «خیار» با ۵.۶- درصد است.

قند و شکر، آشامیدنی‌ها و سایر خوراکی‌ها

در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «سس مایونز» با ۴.۰ درصد، «سس گوجه فرنگی» با ۲.۷ درصد و «رب گوجه فرنگی» با ۲.۴ درصد است.

 

