باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین جشنواره برداشت خرمالو حیاط باغ‌های قدیمی در شهرستان نهاوند استان همدان با هدف ترویج و احیای فرهنگ و سنت و رسوم خوب کهن این شهرستان برگزار شد. این جشنواره به منظور معرفی توانمندی‌های شهرستان در عرصه احیای سنن قدیمی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی برگزارشد. در حالی که بیشتر شهرستان‌ها و از جمله شهرستان نهاوند تبدیل به آپارتمان با فضا‌های کوچک شده است، اما هنوز حیاط باغ‌های قدیمی وجود دارد که طراوت ویژه‌ای به کهن شهر نهاوند می‌دهند.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

