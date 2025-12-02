معاون درآمد و امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب منطقه ۲ تهران از کشف بیش از ۷ هزار انشعاب غیرمجاز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمدرضا پژوهش، معاون درآمد و امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب منطقه ۲ شهر تهران گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۳ هزار و ۵۷۰ انشعاب غیرمجاز در محدوده خدمات‌رسانی کشف و از این تعداد ۷۰۲۴ رشته انشعاب قطع شد.

وی ادامه‌داد: شناسایی و قطع انشعاب‌های غیرمجاز، اقدامی در چارچوب صیانت از حقوق شرکت آب و فاضلاب است که افزون‌بر ایجاد درآمد پایدار، موجب ارائه خدمات بهتر و کیفی‌تر به مشترکان و کاهش آب بدون درآمد خواهد شد.

این مقام مسئول خاطرنشان‌کرد: بر اساس ماده یک قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، هر شخصی که بدون دریافت انشعاب قانونی آب، به استفاده از آن اقدام و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز کند، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوط جرایمی برای متخلف در نظر گرفته شده است.

معاون درآمد و امور مشترکین آبفای منطقه ۲ شهر تهران از ارسال ۲۸۸ هزار و ۵۰۰ پیامک برای مشترکان بدمصرف و پرمصرف خانگی و ۲۰ هزار پیامک برای مشترکان بدمصرف غیرخانگی از ابتدای سال تاکنون خبر داد.

وی به تأثیر مثبت ارسال پیامک اشاره کرد و گفت: چنانچه به طور مستمر وضعیت مصرف آب برای مشترکان ارسال شود و از الگوی مصرف و خوش مصرف و بدمصرف بودن خود آگاه شوند، تغییرات مثبت قابل مشاهده‌ای در رفتار آنان ایجاد خواهد شد.

پژوهش افزود: همچنین از ابتدای سال تاکنون ۲۹۰ هزار پیامک برای مشترکان خوش مصرف این شرکت ارسال شده و ضمن قدردانی از اینکه با مصرف بهینه آب در ردیف مشترکان خوش‌مصرف قرار گرفته‌اند از آنان خواسته شده تا روش‌های درست مصرف آب را با آشنایان، همسایگان و بستگان خود در میان بگذارند تا آنان نیز از مزایا و ثواب صرفه‌جویی و خوش‌مصرفی برخوردار شوند.

فرهاد یادگاری، معاونت درآمد و امور مشترکین آبفای منطقه ۵ گفت: در راستای بهبود رضایتمندی مشترکین و تحقق برنامه‌های ابلاغی در حوزه درآمد و مشترکین، طی هشت ماه گذشته تعداد ۱۰ هزار و ۲۸۵ دستگاه کنتور از کار افتاده در اقطار مختلف تعویض شد. 

یادگاری افزود: با توجه به مصوبات قرارگاه آب و اهمیت تعویض کنتور‌های از کار افتاده و آثار مثبت این خدمت در جهت کاهش هدررفت ظاهری آب، به ویژه در اقطار یک اینچ به بالا، تعداد ۵۱۶ دستگاه کنتور نیز در این مدت تعویض شده است. 

وی خاطرنشان‌کرد: این اقدامات نه تنها موجب کاهش هدررفت آب می‌شود، بلکه در بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکین نقش بسزایی ایفا می‌کند. انتظار می‌رود با ادامه این برنامه‌ها، میزان رضایتمندی مشترکین افزایش یابد و اهداف تعیین شده در حوزه درآمد و مشترکین به طور کامل محقق شود.

برچسب ها: شرکت آب و فاضلاب ، قطع انشعاب آب
