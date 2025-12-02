دنباله‌دار 3I/ATLAS با نزدیک شدن به زمین، پالس‌های مرموزی منتشر می‌کند!

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - ستاره‌شناسان مشاهده کرده‌اند که دنباله‌دار 3I/ATLAS که به سرعت در حال نزدیک شدن به زمین است، پالس‌های مرموز و غیرمعمولی منتشر می‌کند.

آوی لوب، اخترفیزیکدان دانشگاه هاروارد، توضیح می‌دهد: «پس از کشف جسم بین‌ستاره‌ای 3I/ATLAS در اول ژوئیه ۲۰۲۵، نوری که از آن ساطع می‌شود، تغییرات ضربانی با دوره ۱۶.۱۶ ساعت را نشان داد.

در طول ماه گذشته، ما چندین انتشار را در تصاویر 3I/ATLAS مشاهده کرده‌ایم. اگر کاهش جرم در این انتشار‌ها به صورت دوره‌ای و همزمان با پالس‌ها رخ دهد، روشنایی ابر گازی اطراف جسم به صورت ریتمیک تغییر می‌کند و منجر به بازتاب متفاوتی از نور خورشید می‌شود.»

به گفته لوب، دنباله‌دار 3I/ATLAS در ۱۹ دسامبر به نزدیکترین نقطه خود به زمین خواهد رسید که به گفته او می‌تواند نزدیکترین برخورد ممکن با حیات فرازمینی و فناوری پیشرفته در تاریخ بشر باشد.

دنباله‌دار 3I/ATLAS در اول جولای کشف شد و دانشمندان بعداً اعلام کردند که از یک منظومه ستاره‌ای دیگر سرچشمه گرفته است.

قطر گیسوی این‌دنباله‌دار تقریباً ۲۴ کیلومتر است و یک مدل کامپیوتری سن آن را بیش از ۷.۵ میلیارد سال - سه میلیارد سال مسن‌تر از خورشید - تخمین زده است که آن را احتمالاً قدیمی‌ترین دنباله‌دار مشاهده شده تاکنون می‌کند.

منبع: RIA Novosti

