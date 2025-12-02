مدارس برخی استان‌ها چهارشنبه تعطیل شده و آموزش دانش‌آموزان به‌صورت غیرحضوری در بستر فضای مجازی دنبال خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدارس برخی استان‌ها به دلیل آلودگی هوا یا شیوع بیماری آنفلوآنزا روز ۱۲  آذرماه تعطیل شد و آموزش در بستر فضای مجازی انجام می‌شود.

اردبیل 

مدیرکل مدیریت بحران استان اردبیل گفت: مدارس و دانشگاه‌های استان در روز چهارشنبه ۱۲ آذر تعطیل شد و فعالیت‌های آموزشی غیرحضوری خواهد بود.

سمنان

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان گفت: با تصمیم کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان سمنان، تمامی مقاطع تحصیلی مدارس این استان در روز چهارشنبه به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

قم

روابط عمومی استانداری قم اعلام کرد: کارگروه اضطرار آلودگی هوای قم بر اساس پیش‌بینی هواشناسی استان مبنی بر پایداری هوا، عصر سه‌شنبه تشکیل داد و نتیجه آن غیرحضوری شدن مدارس و دانشگاه‌های استان قم در روز چهارشنبه بود.

خراسان شمالی

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان‌شمالی گفت: به‌ دنبال افزایش موارد ابتلا به سویه جدید آنفلوآنزا، فعالیت آموزشی مدارس شهرستان‌های بجنورد و راز و جرگلان در روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

فارس

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس طی نامه‌ای فعالیت مدارس و دانشگاه‌های استان در روز چهارشنبه ۱۲ آذر را به‌صورت مجازی اعلام کرد.

کردستان

براساس اعلام روابط عمومی استانداری کردستان، فردا چهارشنبه ۱۲ آذر، مدارس و دانشگاه‌های استان تعطیل است.

سیستان و بلوچستان 

بنا به تصمیم ستاد مدیریت بحران سیستان‌ و بلوچستان و به دلیل شیوع آنفولانزا و نیز به منظور کنترل این بیماری فعالیت همه مدارس در همه مقاطع منطقه سیستان و نیز مقطع پیش دبستانی و ابتدایی فقط در شهر زاهدان فردا چهارشنبه غیرحضوری شد.

کهگیلویه و بویراحمد 

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: با توجه به افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و رشد موارد ابتلا به بیماری آنفلوآنزا، تمامی مدارس، مراکز آموزشی و دانشگاهی این استان در روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه به‌صورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.

برچسب ها: تعطیلی مدارس ، آلودگی هوا
خبرهای مرتبط
مدارس و ادارات کدام استان‌ها یکشنبه ۲ آذر تعطیل یا غیرحضوری است؟
مدارس کدام استان‌ها شنبه ۸ آذرماه تعطیل و غیرحضوری شد؟
مدارس و ادارات کدام استان‌ها سه‌شنبه ۴ آذر تعطیل یا غیرحضوری است؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۵۴ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
الان منتظر هستین ‌کل کشور درگیر بشه بعد مدارس رو تعطیل کنید بخدا بچه ها با مدرسه رفتن همه ما رو درگیر بیماری کردن مدیریت ضعیف پدر ملت رو دراورده
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۵۱ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
بهتره اون روزهای با رنگ قرمز روی تقویم رو از این به بعد روز کاری اعلام کنید بقیه رو تعطیل رسمی
چه وضعه مملکت داریه این
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۹ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
پس تهران چی ؟
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
فیروزی
۲۰:۱۵ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
بلوچستان تعطیل کنید .بیماری آنفلوانزا خیلی شدید شده ..بستری نوزادان افزایش یافته.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۲ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
خدا لعنتشون کنه استان فارس هیچ مشکلی نداره بی خودی تعطیل می کنند
۰
۰
پاسخ دادن
پربازدیدترین‌ها
گلایه تولید کنندگان قمی از صدور بخش نامه‌های خلق الساعه
فعالیت مدارس سیستان و بلوچستان غیرحضوری شد
کشف شبکه ۱۰ هزار نفری با قاچاق سوختِ چهار میلیارد لیتر در هرمزگان‌
بازنمایی چهره‌های الهام‌بخش برای نسل جوان ضروری است
سه شنبه‌ها با کتاب+ فیلم
مراسم اختتامیه جشنواره جهانی فیلم فجر برگزیدگان خود را شناخت
سیمکارت ما را هم مثل دوستان تان سفید کنید/ همه ایران، تهران نیست
باند کلاهبرداری و اختلاس ۸۴ میلیاردی در تبریز متلاشی شد؛ ۱۱ نفر دستگیر شدند
مونوکسیدکربن در سملقان خراسان‌شمالی جان سه نفر را گرفت
آخرین اخبار
مدارس کدام استان‌ها ۱۲ آذرماه تعطیل و غیرحضوری شد؟