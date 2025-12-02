باشگاه خبرنگاران جوان - مدارس برخی استان‌ها به دلیل آلودگی هوا یا شیوع بیماری آنفلوآنزا روز ۱۲ آذرماه تعطیل شد و آموزش در بستر فضای مجازی انجام می‌شود.

اردبیل

مدیرکل مدیریت بحران استان اردبیل گفت: مدارس و دانشگاه‌های استان در روز چهارشنبه ۱۲ آذر تعطیل شد و فعالیت‌های آموزشی غیرحضوری خواهد بود.

سمنان

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان گفت: با تصمیم کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان سمنان، تمامی مقاطع تحصیلی مدارس این استان در روز چهارشنبه به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

قم

روابط عمومی استانداری قم اعلام کرد: کارگروه اضطرار آلودگی هوای قم بر اساس پیش‌بینی هواشناسی استان مبنی بر پایداری هوا، عصر سه‌شنبه تشکیل داد و نتیجه آن غیرحضوری شدن مدارس و دانشگاه‌های استان قم در روز چهارشنبه بود.

خراسان شمالی

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان‌شمالی گفت: به‌ دنبال افزایش موارد ابتلا به سویه جدید آنفلوآنزا، فعالیت آموزشی مدارس شهرستان‌های بجنورد و راز و جرگلان در روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

فارس

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس طی نامه‌ای فعالیت مدارس و دانشگاه‌های استان در روز چهارشنبه ۱۲ آذر را به‌صورت مجازی اعلام کرد.

کردستان

براساس اعلام روابط عمومی استانداری کردستان، فردا چهارشنبه ۱۲ آذر، مدارس و دانشگاه‌های استان تعطیل است.

سیستان و بلوچستان

بنا به تصمیم ستاد مدیریت بحران سیستان‌ و بلوچستان و به دلیل شیوع آنفولانزا و نیز به منظور کنترل این بیماری فعالیت همه مدارس در همه مقاطع منطقه سیستان و نیز مقطع پیش دبستانی و ابتدایی فقط در شهر زاهدان فردا چهارشنبه غیرحضوری شد.

کهگیلویه و بویراحمد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: با توجه به افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و رشد موارد ابتلا به بیماری آنفلوآنزا، تمامی مدارس، مراکز آموزشی و دانشگاهی این استان در روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه به‌صورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.