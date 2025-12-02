باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از خبرگزاری عراق (واع)، «محمد کاظم آل صادق» سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد امروز با «عبداللطیف جمال رشید» رئیسجمهور عراق دیدار و گفتوگو کرد.
بر اساس بیانیه دفتر ریاست جمهوری عراق، این دیدار در کاخ بغداد برگزار شد و در آغاز دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران درگذشت «شمال جمال رشید» برادر رئیس جمهور عراق را به وی تسلیت گفت و از درگاه خداوند متعال برای او طلب رحمت و برای خانوادهاش صبر و شکیبایی مسئلت نمود.
رئیسجمهور عراق در این دیدار بر اهمیت تقویت روابط بین عراق و ایران و تداوم رایزنی و هماهنگی دو کشور درمورد مسائل مختلف دارای اهتمام مشترک تأکید کرد.
سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن قدردانی از رئیس جمهور عراق بر تمایل کشورش برای تعمیق روابط دوجانبه، گسترش افقهای همکاری با عراق در زمینههای مختلف با هدف خدمت به منافع عالی دو کشور همسایه تأکید کرد.
منبع: ایرنا