باشگاه خبرنگاران جوان - محمد توتونچی در دیدار با وزیر دیوان امیری کویت با بیان اینکه روابط دو کشور دوست وهمسایه طی دو سال اخیر شاهد رشد فزاینده‌ای بوده و تاکنون کمیسیون‌های تخصصی ومشترک اقتصادی، گمرکی وگارد ساحلی برگزار شده، گفت: دولت چهاردهم اهمیت ویژه‌ای به توسعه مناسبات سیاسی و اقتصادی با کشور‌های همسایه بخصوص با اعضای شورای همکاری خلیج فارس قائل است.

شیخ حمد جابر العلی الصباح ضمن تأکید بر عمق روابط کهن دو ملت و دولت همسایه گفت: کویت معاصر به دست توانمند معماران زبردست ایرانی ساخته شده است، وملت کویت هرگز مواضع محبت آمیز دولت و مردم ایران را هنگام تجاوز رژیم بعثی فراموش نمی‌کند.

وزیر دیوان امیر کویت افزود: امنیت ما مشترک وقابل تفکیک وتقسیم نیست ودشمن ما مشترک است وهمانطور که جمهوری اسلامی ایران در معرض یورش ددمنشانه صهیونیستی قرار گرفت یکی از کشور‌های شورای همکاری نیز توسط همان دشمن مورد حمله قرار گرفت.

در این دیدار شیخ ثامرجابر الأحمد الصباح، رئیس دفتر ولیعهد کویت نیز حضور داشت.