رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: بر اساس آخرین دستورالعمل‌های شورای رقابت، محاسبات قیمت خودرو را بر اساس ضوابطی انجام می‌دهیم که مبتنی بر صورت‌های مالی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت در  برنامه میز اقتصاد در خصوص آخرین وضعیت قیمت خودروهای مونتاژی اظهار داشت: مردم از وضعیت قیمت خودروهای مونتاژی  راضی نیستند و قطعاً انتقاداتی وجود دارد. ما نمی‌توانیم منکر وجود چالش‌ها باشیم و نمی‌توانیم این را نقد کنیم که همه چیز عالی و  به درستی پیش می‌رود.

وی ادامه داد:مردم در حال قضاوت هستند و می‌گویند که خودروی مونتاژی که من اینجا دریافت می‌کنم با این کیفیت، مسلماً در حقیقت در خارج از کشور با کیفیت بهتری دریافت می‌شود.

توکلی اظهار داشت: در شاخص رقابت‌پذیری، در اصلاحات اخیر که شورای رقابت در نظر گرفته، سعی داریم این دستورالعمل را به‌روز کنیم و چالش‌ها و نقایص آن را برطرف کنیم. این فرآیند تغییر خواهد کرد و به‌طور روز به روز با توجه به شرایط، به روز رسانی می‌شود. همان‌طور که تا الان این تغییرات صورت گرفته، به طور قطع دوباره مورد بازنگری‌های مختلف قرار خواهد گرفت.

سخنگوی شورای رقابت توضیح داد: در نحوه اجرا، ما قطعاً با چالش‌هایی مواجه هستیم که در تلاش برای بهبود آنها هستیم. سازمان حمایت به ما کمک می‌کند و ما در گزارش‌های خود اشاره کردیم که در کشورهایی مانند چین، شرکت‌هایی ایجاد می‌شوند که صورت‌های مالی آنها را دریافت می‌کنند و از این اطلاعات استفاده می‌کنند. همچنین دوستان در سازمان حمایت گفته‌اند که دسترسی به برخی از این منابع ندارند.

وی افزود:باید مشخص شود که آیا این اطلاعات صحت و سقم دارد و به چه قیمتی می‌رسد. شورای رقابت، سازمان حمایت را به عنوان یک نهاد متخصص در این حوزه می‌داند و اعتماد دارد که این نهاد به عنوان یک سازمان قدیمی دولتی، مسئول تضمین حقوق مصرف‌کنندگان است.

سخنگوی شورای رقابت در ادامه، به انتقادات مردم و چالش‌های موجود در حوزه خودرو اشاره کرده و تأکید دارد که شورای رقابت در تلاش است تا دستورالعمل‌ها را به‌روز کند و مشکلات را برطرف نماید. همچنین از همکاری با سازمان حمایت برای پیگیری اسناد مالی و اطلاعات لازم خبر داده است.

در ادامه این برنامه زارعی سخنگوی وزارت صمت توضیح داد:بر اساس قانون اختیاراتی به شورای رقابت دادیم که فراتر از اختیارات دستگاه‌های اجرایی است

 سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: تشخیص انحصار و تصویب دستورالعمل قیمت با شورای رقابت است.

در ادامه این  برنامه  حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان‌ وتولیدکنندگان گفت:ما براساس دستورالعمل‌های ابلاغی شورای رقابت عمل می‌کنیم

او گفت: بر اساس آخرین دستورالعمل‌های شورای رقابت، محاسبات قیمت خودرو را بر اساس ضوابطی‌ انجام می‌دهیم که مبتنی بر صورت‌های مالی است به این معنا که‌  قیمت تمام شده را بر اساس صورت‌های مالی احصا می‌کنیم همچنین به هزینه های دستمزد هم یک سود متعارفی اضافه می‌شود.

در ادامه تقی‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت:دولت هر ساله بسته‌ی ۹ میلیارد دلاری به خودرو تخصیص می‌دهد اما بهره‌ای که باید به مردم برسد، نمی‌رسد.

وی افزود:قیمت‌های رقابتی خودرو با کشورهای همسایه هم رقابت نمی‌کند.

 

برچسب ها: خودروهای وارداتی ، تولید خودرو
